Bautista empieza 2020 con el primer rosco de su carrera en ATP

La flamante campeona de la Copa Davis hace poco más de un mes apunta alto desde su estreno en la nueva Copa ATP en Australia. España no dio opción alguna a Georgia e hizo pleno con los mismos protagonistas que lograron la sexta Ensaladera en el torneo de la ITF que rivaliza ahora con este 'Mundial' de la ATP, una incongruencia para la RFET como apuntó este viernes en un comunicado, máxime con tan poco espacio de tiempo entre una competición y otra.

A pesar de todo y pretemporada por medio, la Armada ha empezado este nuevo curso de la misma forma que acabó el anterior. A lo grande. Y mostrando su firme candidatura al título. Aunque primero tendrá que lograr el pase a cuartos de final como primera de grupo, para lo que le falta superar a Uruguay este lunes (10:30 horas, TDP), y el miércoles de madrugada (03:00 h. TDP) a Japón, o en su defecto ser el mejor segundo de los seis grupos.

En su estreno en Perth arrasaron a la débil Georgia con un inmejorable debut del castellonense Roberto Bautista, que se apuntó su primer 'rosco' (6-0 y 6-0) en un partido en ATP, tras 288 victorias y 172 derrotas a lo largo de su carrera.

Aleksandre Metreveli, de 29 años y que llegó a ser número 184 del mundo en dobles y 264 en individuales (ahora el 679), sucumbió ante el tenis del castellonense. El georgiano es nieto de Alex Metreveli, que llegó a ser número 9 del mundo, como ahora el castellonense, y finalista de Wimbledon, lo que acarició precisamente Bautista en 2019. Este se anotó su primera 'bicicleta' oficial, tras aquel 6-0 y 4-0 ante Aljaz Bedene en octavos en Pekín (2017), antes de que el esloveno se retirara lesionado.

Bien es cierto que en 2015, en cuartos de final de Múnich, el de Benlloch levantó un partido con un doble 6-0 después de haber perdido 4-6 el primer set ante el dominicano Víctor Estrella Burgos. Pero el de este sábado, tras una hora y 11 minutos, fue el primero sin perder ni un solo juego, algo que acarició también ante el coreano Hyeon Chug en octavos de final en Dubai (2016), con 6-0 y 6-1.

«Me he sentido al cien por cien en la pista. Me gusta preparar bien la pretemporada, que la he hecho en casa», comentó tras el partido el castellonense, número 9 del mundo y que prepara en la Copa ATP el Abierto de Australia, donde defenderá importantes puntos en el ranking.

Bautista aprovechó tres de las seis bolas de rotura de las que dispuso en el primer set para endosarle un 'rosco' al georgiano, que desperdició en el inicio de la segunda manga su única pelota de 'break' para ceder de nuevo tres quiebres y despedirse con derrota. «Sabemos jugar bien los partidos, tenemos un equipo muy completo y venimos muy preparados», añadió sobre las posibilidades de España, antes de que Nadal tomara parte en el duelo de números uno de los respectivos equipos ante Basilashvili, en una jornada que acabó redonda para el equipo español, que lidera el grupo B junto a Japón, que ganó también a Uruguay.