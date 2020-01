Zasca de Schnur a Federer y Nadal por el humo de Australia

El humo de los incendios que han asolado Australia sigue protagonizando la fase previa del primer Grand Slam de la temporada después de que algunas tenistas hayan sufrido sus consecuencias y se hayan visto obligadas a retirarse por no poder respirar bien. Pero las fuertes críticas de no se han dirigido solo a la organización por no retrasar la competición, sino que le han llegado también a los dos mejores tenistas de la historia, Roger Federer y Rafa Nadal.

Así, el canadiense Brayden Schnur, número 103 de la ATP, ha calificado a ambos de egoístas al no haberse sentido respaldado por ellos en las protestas por las malas condiciones de juego por el humo en la fase previa. A su entender y según las declaraciones que ha hecho a Australian Associated Press tras ganar en primera ronda a Sebastian Ofner por 2-6, 6-3 y 6-4, "tienen que venir de los mejores del mundo y ser la voz de los tenistas menos conocidos. Roger y Rafa son un poco egoístas al pensar en sí mismos. Debido a que están cerca del final de sus carreras, lo único en lo que están pensando es en su legado y no en el deporte en sí".

Por lo vivido en primera persona durante su partido, añadió que "sientes súper sequedad en la garganta. Eso no es normal y los jugadores que tienen asma están en una gran desventaja en este momento. Es por eso que los jugadores deben unirse y tomar una decisión por sí mismos porque no es saludable jugar así. Esto no les pasa a los mejores jugadores de fútbol del mundo ni a los mejores golfistas. Si hay algo mal, posponen el juego. En Melbourne sólo están tratando de empujarnos a la cancha porque somos los tenistas de las rondas clasificatorias".

A pesar de sus críticas a las dos grandes estrellas del circuito junto a Novak Djokovic, precisamente este miércoles han participado todos ellos en un evento benéfico para recaudar fondos con los que luchar contra la catástrofe de los incendios en Australia.