"Bautista y Ferrer son un ejemplo más que una presión"

Tras superarse a sí mismo llegando a segunda ronda del Open de Australia, Pedro Martínez asume que es uno de los que debe tomar el relevo en el tenis valenciano, aunque admite que los jóvenes no pueden pensar aún en superar el listón de sus grandes referentes

En 2019 entró por primera vez en un cuadro final de un Grand Slam en Roland Garros y ahora lo ha superado llegando a segunda ronda en Australia. ¿Con qué sensaciones volvió a casa?

Estoy muy contento, pero no solo por ganar un partido, sino porque el nivel que di fue muy bueno. Es un extra de motivación empezar el año así, unos buenos puntos, una sensación muy buena de jugar en una pista así, pero no hay nada hecho y queda todo el año, que es muy largo.

¿Sabe menos mal caer ante un rival como Medvedev, que era número 4 del mundo?

Está a un nivel muy alto, ha ganado muchos partidos y solo ha perdido con los mejores del mundo. El primer set fue muy bueno pero cuando bajé un poco, me costó volver al partido.

¿Qué sensación fue mejor, el debut en un Grand Slam en París o su primera victoria en un 'grande', con esta reciente de Australia?

En París me emocioné al pasar la 'qualy' porque Roland Garros tiene un poco más de tradición que Australia, aunque al final es lo mismo e incluso creo que el Open de Australia está mejor organizado. La sensación de estar en un cuadro final me impactó un poco más, aunque ganar mi primer partido sí que me hizo ilusión, aunque notaba que estaba más preparado para ello.

Con dos 'Grand Slams' disputados ya, imagino que uno de sus grandes objetivos de 2020 será cerrar el círculo con Wimbledon y Estados Unidos...

Cada Grand Slam es muy importante, hay muchos puntos y dinero y hace más ilusión jugar ahí, pero hay que ir torneo a torneo. En Wimbledon por ejemplo, es muy difícil pasar la 'qualy' para los españoles, es el objetivo pero será difícil completar los cuatro.

¿Cómo vivió el partido ante Koepfer?

Lo preparé con Dani, mi entrenador, y con Sergio en València. Desde el principio sentí que llevaba las riendas del partido, me ayudó mucho el saque y el rival tenían un nivel bastante alto, pero di la cara, en los momentos importantes jugué muy bien.

2019 fue un año especial para el tenis valenciano con la retirada de David Ferrer y la entrada de Bautista en el Top10 de la ATP. ¿Cómo lleva ser uno de los encargados de tomar el relevo de estos tenistas, que dejan el listón tan alto?

Lo han dejado muy alto y es muy difícil para los jóvenes llegar hasta ahí. De hecho, a día de hoy no creo que sea el objetivo de ninguno de nosotros los más jóvenes, con Carlos Taberner, Bernabé Zapata o también Carlos Gimeno. Está muy difícil llegar hasta ahí, pero son un ejemplo más que una presión para nosotros. Ojalá algún día podamos llegar a esas cifras.

Estuvo entrenando un tiempo en Xàbia, cerca de David Ferrer antes de empezar a trabajar con Dani Gimeno, pero también ha entrenado alguna vez con Bautista. ¿Se queda con algún consejo de ellos?

Con David he entrenado mucho en Xàbia, ahora ya no mucho porque la relación se ha distanciado un poco al no estar allí, pero durante ese tiempo, entrenábamos casi todas las semanas una o dos veces. Es un currante innato, trabajaba mucho, con muchas horas e intensidad y de eso es de lo que más se aprende, viéndole a él trabajar.

¿Cuáles han sido sus grandes referentes?

Al final puedes coger cosas de todos, pero de pequeño el que más ilusión me hacía y el ejemplo más grande para todos nosotros es David, porque además es el más humano. Nadal no lo es tanto, de Almagro, Bautista, Feliciano o Verdasco también se puede aprender cosas.

¿Con qué rival le gustaría entrenar o jugar alguna vez?

Con los más grandes, Federer, Djokovic y Rafa Nadal, aunque con él ya pude entrenar una vez.

¿Y cuál es el partido que más ilusión le ha hecho jugar?

Medvedev tiene un nivel muy alto, es lo que más me impresionó, nunca había sentido lo que es jugar contra un rival de esas características. Devolvía todas las pelotas, sacaba y te exigía mucho, no poder cometer ningún fallo. Por la atmósfera que había en la pista, sí es el partido más especial que he jugado.

¿Cuáles son sus mejores cualidades?

Soy un jugador completo más o menos, no el típico español que le gusta coger la derecha y empezar a mandar desde atrás, juego un poquito más recto que la mayoría de españoles, me gusta quitarle tiempo a la pelota y presionar con el revés, y a la que puedo me gusta ir a la red.

¿Qué debe mejorar?

El saque, la derecha, el revés, las piernas y el ser más estable a lo largo de la temporada.

¿Cómo empezó en el tenis?

En el Club de Tenis de Alzira, mis padres viven a 50 metros del club, recuerdo mi infancia con una raqueta en la mano. A los 9 o 10 años empecé a jugar mejor, a destacar en torneos de por aquí cerca, el entrenador que tenía en Alzira , Nacho López, me aconsejó ir a entrenar a Oliva con Carlos Bertó y allí estuve 4 o 5 años hasta los 14 que vine a L'Eliana para compaginar estudios y colegio. Me llamó la Federación española, estuve tres años en el CAR, gané algunos torneos, a los 19 empecé a jugar Futures ya en Valencia, es es la etapa más dura y en la que menos apoyos tienes.

¿En qué momento tuvo claro que quería dedicarse a esto?

Como todo tenista, he tenido mis baches, pero siempre he tenido el fuego y la ilusión de llegar a ser tenista.

¿Qué aconsejaría a un joven de 10 años que empiece ahora a soñar con llegar a ser tenista?

A día de hoy es muy difícil llegar, de hecho hasta los 200 primeros jugadores, es muy difícil costearse el deporte, los premios en los torneos inferiores son muy bajos y la etapa de junior es muy costosa. El mejor consejo es ir día a día, no obsesionarse, hacer caso a los entrenadores, que los padres dejen hacer el trabajo a los entrenadores. Hay una opción que es muy buena que es irse a EEUU a hacer también una carrera y en caso de no ver las cosas muy claras, es la mejor opción. Si vuelves con buen nivel y con ganas, seguir jugando.

¿Hasta dónde pudo compaginar tenis y estudios?

Acabé el Bachiller y decidí dejar los estudios de lado, ahora no puedo estudiar, no tengo casi tiempo, las horas libres son para descansar, estar con mis amigos, mi novia y familia, no tengo casi tiempo para mí.

¿Cómo le va con Dani Gimero?

Estoy entrenando con él y con Sergio Gallego. Ya los conocía de hace tiempo, le dije que buscaba a alguien para que viajara conmigo algunas semanas y él me dijo que me las podía hacer. Se me quedó el runrún en la cabeza, en Xàbia no llegamos a un acuerdo y surgió esta opción. Dani aún juega algunas semanas, aunque ahora está lesionado. Hago media temporada con cada uno.

¿Sigue compitiendo por el Real Club de Polo de Barcelona?

Estuve un año compitiendo con ellos, pero ahora ya he vuelto al CT Valencia. Suele ser mi sede de entrenamientos, nos dejan las instalaciones, han hecho una pista dura, tenemos un equipo de muchos jugadores, Taberner, Andújar, Dani Gimeno, Bernabé y Ojeda... hay un grupo fantástico de jugadores para entrenar y ahí nos concentramos casi siempre.

Al margen de la amistad, ¿hay rivalidad entre esta nueva generación de tenistas valencianos?

Igual cuando eres un poco más pequeño, pero ahora mismo, son compañeros de equipo, de entrenos, de trabajo, de horas muertas. Bernabé es uno de mis mejores amigos y rivalidad solo la hay cuando vas a entrar a la pista porque ahí no existen los amigos.

Jugó y brilló con la selección en categorías inferiores. ¿Llegar a disputar una Copa Davis sería uno de sus sueños?

La Davis le hace ilusión a cualquiera que se sienta español como yo. Tengo un sentimiento de poder representar a mi país en la Copa Davis. Sería muy grandes y me encantaría jugarla alguna vez.

¿Cuáles serán sus próximos torneos?

Este mes juego dos torneos ATP en Argentina, en Córdoba y Buenos Aires, uno en Río de Janeiro y he de decidir si jugaré Santiago de Chile o Acapulco, en la gira por Sudamérica. Después está un poco mal el calendario porque no hay torneos en Europa en tres o cuatro semanas hasta que empiecen los Challengers en España y tenemos que decidir si voy a Indian Wells o juego un Challenger en México, pero al menos un mes estaré fuera.

Le pilló joven, pero ¿cómo valora el hecho de que Valencia perdiera su Open 500?

El último año pude disputar la previa con una invitación, ya cuando era 250 y el torneo ya estaba de capa caída. Es una pena muy grande haber perdido ese torneo porque era a final de año, era un lujo jugar en uno de los sitios más bonitos de España, en un lugar que albergaba unas pistas tan diferentes en la Ciudad de las Ciencias.