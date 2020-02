Pedro Martínez Portero roza el Top 100 y sigue en racha

El joven tenista valenciano Pedro Martínez Portero superó su estreno en el Abierto Mexicano de Acapulco y venció por 6-3 y 6-2 en hora y media moldavo Radu Albot, de 30 años y número 69 del mundo. La próxima madrugada le espera el suizo Stan Wawrinka, tercer favorito y ganador de Grand Slam, que el lunes apeó a Francis Tiafoe en casi tres horas. El alcireño suma ya seis victorias en un año ya inolvidable, y en Acapulco sin tener que jugar fase previa por primera vez. Su victoria de este martes es un pasito más hacia ese Top 100 que cada vez tiene más cerca.

Pocos tenistas valencianos, muy pocos, puede presumir de haber estado en el Top-100 mundial. Fuera del exnúmero uno Juan Carlos Ferrero y del exnúmero tres David Ferrer, retirados, destacan aún Roberto Bautista (llegó a ser top-9, ahora número 12), y Pablo Andújar (alcanzó el 37, y esta semana es el 54 tras subir cinco posiciones). También los extenistas Rubén Ramírez Hidalgo, que llegó al 50 de la ATP, y Fernando Vicente, al 29. Y Dani Gimeno Traver, al 48.

El de Nules se resiste a colgar la raqueta mientras dirige desde este año junto a Sergio Gallego al nuevo aspirante a asaltar el selecto club de los cien mejores, el joven tenista de Alzira Pedro Martínez Portero, que desde enero se ha catapultado 57 posiciones, desde el 170 al número 113 que ocupa esta semana tras sus cuartos de final en el torneo de Río de Janeiro, su primer ATP500. Es su mejor clasificación de siempre, desde el 127 al que llegó después de su estreno en un Grand Slam en la pasada edición de Roland Garros.

Se trata de la tercera mayor subida en el ranking ATP esta semana, solo superada por el finalista de Río, el italiano Gianluca Mager (número 77 tras subir 51 puestos después de eliminar en cuartos a Dominic Thiem), y el verdugo del valenciano en la doble jornada marcada por la lluvia, el húngaro Attila Balazs (79 tras mejorar 27 posiciones), en una edición del torneo brasileño en la que han brillado los tapados.



Un año de ensueño

Pedro Martínez Portero ha explotado en enero de este año, después de cuatro derrotas en otros tantos partidos en el circuito ATP. Lo hizo en Australia, donde se ganó un sitio en el cuadro principal desde la fase previa. Y donde estrenó su casillero de triunfos, ante el alemán Dominik Koepfer, que le permitió lucirse en segunda ronda ante el entonces número 4 del mundo, el ruso Daniil Medvedev, quien le elogió tras ganarle en tres sets (5-7, 1-6, 3-6).

Ya entre los 150 primeros de la ATP, inició la gira sudamericana en Córdoba y Buenos Aires, dos ATP250 argentinos en los que tras superar sendas previas cayó respectivamente en segunda ronda ante los serbios Laslo Djere (39) y Dusan Lajovic (23). Más puntos para escalar hasta el número 133, antes de debutar en el ATP500 de Río, donde volvió a pasar el corte de la fase previa por cuarta vez consecutiva.

El valenciano Pablo Andújar (59) le dio la bienvenida en primera ronda, que el alcireño superó (6-1, 6-4), y solo la lluvia pudo frenarle ante Attila Balazs, tras interrumpir un partido que tenía a su favor por 6-2 y 2-2, y que acabó con remontada del húngaro con 4-6 y 2-6.

Pero no hay mal que por bien no venga, y al extenderse su participación hasta la jornada de semifinales, ha accedido directamente al cuadro principal en Acapulco, al aprovechar la 'special exempt' prevista para los jugadores inscritos y que por alcanzar las rondas finales del torneo anterior no llegan a tiempo de jugar las previas.



Errani supera a Sorribes

Al margen del estreno con victoria de Rafa Nadal ante Pablo Andújar, y la derrota de Feliciano López ante Kyle Edmund, la presencia de la Armada en Acapulco se completaba en el torneo femenino con la única presencia de la valenciana Sara Sorribes, a quien el sorteo emparejó con otra gran conocida, la italiana Sara Errani, que ha tenido que disputar la fase previa.

La vallera, en un partido que se alargó hasta 2 horas y 21 minutos, no pudo sumar su primer triunfo. La italiana se llevó su tercera victoria entre ambas por 7-5 y 6-4, y ahora se medirá con la primera favorita, la china Xiyu Wang.