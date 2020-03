El extenista español Tomás Carbonell, que llegó a ser número 40 del mundo en individuales y 22 en dobles, ha denunciado este jueves un nuevo robo en uno de sus clubes, el quinto en tres años, esta vez en un club de pádel situado entre Mataró y Argentona (Barcelona).



"La situación ya es complicada, el club sin ingresos y encima esto", dice en su nota. "Sociedad asquerosa, es la quinta vez que nos roban en tres años", añade.



"En los clubes que tengo, en el que menos me han robado tres veces. Desde entrar y destrozar todas las máquinas, cristales, cajas fuerte, todo. Este es el panorama que yo vivo y tengo", dijo a EFE Carbonell, que recordó que una vez hace diez años una banda de delincuentes entró en su casa. "Entraron y me pusieron una pistola en la cabeza", dijo.



"Gracias a todos por vuestro apoyo en relación a los robos sufridos, lamentablemente estoy acostumbrado. Sigo siendo un privilegiado, agradecido a todo lo conseguido, con ganas de seguir aprendiendo y creando pequeñas empresas. Nada ni nadie me asustará ni me echará de dónde soy. Salud!!", añadió después en las redes sociales.





