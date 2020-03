Donación millonaria de la familia Djokovic contra el COVID-19

Novak y Jelena Djokovic donaron este viernes un millón de euros para ayudar a la lucha contra el coronavirus en Serbia, una cantidad importante de dinero que será destinada a la compra de respiradores y equipo médico para los hospitales.



El tenista serbio, número uno del mundo, junto a su mujer y su Fundación, se sumó a los gestos de deportistas, como en España iniciaron este jueves Rafa Nadal y Pau Gasol, de ayuda en la pandemia de Covid-19, y Roger Federer en Suiza.

Según publicó la página web oficial de la Fundación Novak Djokovic, su equipo se encargará de que dicho material "llega a Serbia tan pronto como sea posible". "Hemos usado nuestros contactos con diferentes empresas de China y Europa", dice 'Nole'.



"Vamos a ayudar a nuestra gente y nuestro gobierno en este momento tan desafiante", escribió el tenista de Belgrado. Además, la Fundación de 'Nole' abrirá una cuenta para recaudar más fondos, como han hecho en otras emergencias sanitarias.





My wife @jelenadjokovic and I have donated 1 million euros via @novakfoundation for the purchase of medical equipment to help fight #COVID19 in Serbia. We are in this together.



Here's our press conference where we share our message: https://t.co/hxA5DIFZDD pic.twitter.com/58O0c9XGRc