Federer se entrena bajo nieve y contra un frontón

Con guantes, gorro de montaña y protegido con un chandal mientras nevaba, el suizo Roger Federer ha publicado un video en sus redes sociales, en el que se aprecia como entrena golpes especiales contra un muro, en su primera aparición pública con la raqueta desde que se le practicó una artroscopia en la rodilla derecha a mediados de febrero.





Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY — Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020

Sonriente, y alejado de la posible suspensión de Wimbledon , su torneo favorito, donde podría ampliar sus títulos del Grand Slam a 21, Federer deleita a sus seguidores conimitando al australiano Nick Kyrgios, y de espaldas al frontón, y titula el video con un: "Asegurándome que todavía me acuerdo cómo hacer algunos trucos" .El suizo, que recientemente anunció que donaba un millón de francos suizos para combatir el coronavirus en su país,si la suspensión del circuito prevista hasta el 7 de junio se cumple, aunque si los organizadores del All England Club deciden que no haya torneo en en Londres, los anteriores sobre hierba