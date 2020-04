Sharapova da su número de teléfono para estar en contacto con sus seguidores

La rusa Maria Sharapova ha puesto en marcha una peculiar forma para estar conectada con sus seguidores y ha facilitado un número de teléfono para intercambiar mensajes de texto con ellos, prometiendo contestar a todos.







En su Instagram, Sharapova, de 32 años que anunció su retirada el pasado 26 de febrero , anima a sus seguidores a hacerlo."He intentado buscar la manera para estar en contacto con todos mis seguidores porque la semana pasada me lo pasé muy bien realizando una videoconferencia con 150 de vosotros", dice Masha. "Me encantó ese chat y desearía estar más conectada con los aficionados porque todos estamos pasando por el confinamiento. Quiero que me escribáis qué pensáis. Os dejo un número de teléfono y me podéis mandar cualquier mensaje que llegará directamente a mi móvil, el mismo que estoy cogiendo ahora. Os voy a responder", añade en el vídeo"De verdad. Dime cómo te va, hazme preguntas, o sólo di hola ???? Cualquier gran receta es bienvenida también", añade la siberiana en su mensaje que finaliza con un "por favor, hacedlo".