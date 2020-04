Wimbledon gana 114 millones de euros con el coronavirus

No se planteó la suspensión, ni el aplazamiento, Wimbledon directamente anunció su cancelación. La edición de 2020 no se celebrará, asumiendo la pérdida los casi 300 millones de euros que factura entre las entradas, derechos televisivos, patrocinadores y publicidad. Sin embargo, está mucho más protegido que el resto de Grand Slam -Roland Garros, US Open y Abierto de Australia-.

Y es que tras la epidemia de otro coronavirus, el SARS/SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) de 2003, informa The Times que desde el All England Club se decidió pagar cada año un seguro de 1,6 millones contra pandemias. Algo que le ha terminado saliendo muy rentable a la organización pese a lo exagerado que pudiera parecer en su momento pues ha recibido 114 millones de euros tras la cancelación por la epidemia del COVID-19.

Esta es la undécima cancelación de Wimbledon desde su primera edición en 1877, y la primera que se produce por una causa distinta o derivada de una situación de conflicto bélico.

