Que los Futures y los Challengers se han visto afectados en los últimos años por las mafias que se dedican a intentar amañar partidos para lucrarse con la apuestas era ya sabido por distintos casos denunciados, pero el mundo del tenis se ha visto sacudido ahora por la denuncia que ha hecho Sergiy Stakhovsky, un tenista ucraniano que llegó a ser el número 31 del mundo y que admite que fue tentado con una cantidad importante de dinero para dejarse ganar en un Grand Slam.

Así, en declaraciones a una televisión local de su país, recogidas por L'Equipe, aseguró que "en el Open de Australia 2009 me ofrecieron 100.000 dólares por perder en primera ronda del cuadro ante Arnaud Clement. La oferta me la propusieron dos personas que se hacían llamar 'inversores'. Aquel partido lo acabé perdiendo. Cuando salí de la cancha, si me hubiera encontrado con esa gente les habría golpeado con mi raqueta".

Aquel partido lo acabó perdiendo en cinco sets, pero no por haber aceptado la propuesta, sino porque Arnaud Clement le remontó tras casi tres horas y media de partido para acabar ganando 6-3, 2-6, 4-6, 6-2 y 6-1.

El ucraniano añadió que "al acabar ese encuentro me dirigí a la TIU (unidad de integridad del tenis), donde me pidieron que identificara a aquellas personas. Ahí les dije: '¿estáis listos para proteger a mi familia?'. Quizá esas personas eran solo intermediarios, pero las que estuvieran por encima suya serían más peligrosas, y toda mi familia vive en Ucrania. Su respuesta fue que no podían garantizarme nada".