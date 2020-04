Nadal organiza un campus para jugadores de primer nivel ATP y WTA

Rafa Nadal, a través de la academia que lleva su nombre y conjuntamente con la ATP, ha ideado la organización en los próximos meses de campus de competición para fomentar que numerosos jugadores de los circuitos ATP y WTA "puedan, si las circunstancias lo permiten, disfrutar de sus instalaciones y competir en un entorno seguro durante los próximos meses".

"Aunque el circuito tenístico está cancelado hasta el próximo 13 de julio, la Rafa Nadal Academy by Movistar ha comenzado a pensar en el futuro", señala en una nota de prensa.

Tras las conversaciones mantenidas con la ATP, la Rafa Nadal Academy "se convertirá en un Campus para que jugadores de primer nivel residan, se entrenen y compitan entre ellos disputando partidos que serán televisados para que los aficionados de todo el mundo puedan disfrutarlo", agrega.

"En las últimas semanas hemos puesto nuestras instalaciones a disposición del presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, con el objetivo de que la Academia sea una posible sede para llevar a cabo concentraciones de los jugadores con el objetivo de que puedan entrenarse en un entorno idóneo para la alta competición", explica Nadal en la nota.

"A la ATP le ha gustado mucho la idea y están estudiando y valorando fórmulas para llevarlo a cabo en los próximos meses una vez que se den las circunstancias idóneas, la situación global lo permita y ATP conozca de manera clara los planes de su calendario", afirma Carlos Costa, jefe de desarrollo de negocio de la academia.

La idea surgió del propio Rafael Nadal, que ha sido el impulsor de la iniciativa: "Ahora mismo el tenis es lo de menos y lo más importante es la salud de todos, pero si en los próximos meses la Academia puede servir para ayudar a otros jugadores profesionales, estoy encantado de que puedan venir para entrenar y también para competir. Aunque no tuviésemos torneos inminentes, creo que competir entre nosotros nos ayudará a mantener el nivel para cuando se reanude el circuito".

Carlos Costa resalta la capacidad organizativa de la Academia: "En el Rafa Nadal Sports Centre tenemos la capacidad de acoger a un importante número de jugadores y entrenadores con el fin de que puedan entrenar y competir sin necesidad de salir de la Academia. Tenemos un gran centro de 'fitness', una piscina semi olímpica y un spa que les permitiría llevar a cabo una buena pretemporada y ponerse a punto en el aspecto físico. La amplitud de las instalaciones haría además que, si fuera necesario, se pudiera organizar toda la logística respetando todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social".

Durante las dos últimas ediciones del 'Rafa Nadal Open by Sotheby´s International Realty', la Academia ya ha acogido a más de 80 jugadores ATP con motivo del Challenger que se ha disputado en Manacor en 2018 y 2019.

De igual manera, la Rafa Nadal Academy acoge cada año torneo masculinos y femeninos del ITF World Tour, el Máster Nacional Futuro Mapfre, los Campeonatos de España de Tenis en Silla, torneos ITF World Tour Junior, eventos ITF Senior y pruebas de circuitos Junior como el Rafa Nadal Tour by MAPFRE, la Babolat Cup o el Mutua Madrid Open Sub 16. E