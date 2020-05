Juan Carlos Ferrero-Equelite Sport Academy | una cuarentena sin tenis

Unas sesenta personas, cuarenta de ellas jugadores de 13 y 24 años, mantienen escrupulosamente el confinamiento por el coronavirus en las instalaciones de la Juan Carlos Ferrero-Equelite Sport Academy de Villena, donde forman una "gran familia" con todos los servicios, pero alejados de las pistas de tenis.

El centro que dirige el que fuera número uno del Mundo suele contar con picos de hasta ochenta alumnos en sus instalaciones en temporada baja, y muchos más en vacaciones como Semana Santa y verano.

Debido a la crisis sanitaria, la mitad de los tenistas optó por quedarse y pasar el confinamiento juntos, mientras la otra mitad pudo regresar a sus países y esperar allí el final de la crisis, según explicó a EFE Iñaki Etxegia, director corporativo de la academia.

En los últimos días se han multiplicado, a través de las redes sociales y de forma privada, los mensajes de apoyo y agradecimiento de los padres de los jugadores a los entrenadores, monitores y demás personal de la academia, como físios o cocineros.

Les felicitan y agradecen de forma emotiva en ocasiones los cuidados y la atención que están recibiendo sus hijos durante la crisis sanitaria. "Creo que todos pensábamos que esto no iba a durar tanto. Los que mejor lo llevan son aquellos de fuera de España que ya estaban acostumbrados a ver a su familia cada tres meses. Y los que peor aquellos que solían verla cada fin de semana", explicó.

La heterogeneidad de los alumnos, de diversas edades y nacionalidades, obligó a los entrenadores y tutores a afrontar de forma "diferente y casi personalizada" el confinamiento, "porque no todos encajan igual una situación así, que inicialmente, además, daba hasta miedo".

Al principio, para los mayores estar encerrados juntos era más soportable, pero los más pequeños echaban de menos a sus padres. "Todos han asimilado bien la situación y han entendido el sacrificio que hay que hacer para salir de esto", añadió Etxegia.

En este sentido destacó los "lazos de unión" que se han creado entre todos los alumnos. "Conviven como hermanos. Los más mayores ayudan a los pequeños, incluso en los estudios", indicó el miembro de la academia, quien pone como ejemplo un jugador galo que ayuda en las clases de francés a un compañero.

La situación sería hasta buena si no fuera porque los jugadores no pueden realizar la principal actividad para la que entraron en la academia: jugar al tenis. "Se hace duro y la verdad es que los chavales no entienden por qué pueden estar en el comedor o jugando al ajedrez pero no entrenando. Se suben por las paredes porque quieren entrenar, pero son las normas", relató Etxegia, quien espera que el lunes los jugadores puedan regresar a las pistas.

Mientras tanto, en la academia se las ingenian para ocupar el tiempo libre que queda tras los estudios, que se realizan mayoritariamente de forma no presencial. "Hemos organizado juegos, concursos y otras actividades para mantener la motivación, como premiar a los que tienen la habitación más ordenada", detalla.

En el centro deportivo, pese a su completo aislamiento y sus grandes dimensiones, se sigue las normas de seguridad que se han ido marcado por las autoridades sanitarias.

Cada día los monitores informan a los chicos de la situación y evolución de la pandemia, que se trata de afrontar con la "máxima normalidad" y naturalidad dentro de la excepcionalidad. "Comparten gimnasio, pero por turnos, y tienen marcada con una X la distancia hasta en el comedor. Al principio entrenábamos un poco, aunque han sido cinco semanas de lluvias intensas y aunque hubiésemos querido estar en las pistas no habríamos podido", dijo.

"Además, cuando nos enteramos que en otras academias se prohibía dejamos de lado el entrenamiento en pista", desveló. El mayor reto de los monitores era evitar que alguien cayera enfermo de cualquier cosa, por lo que bajaron sus defensas".

Todo el trabajo está supervisado en primera persona por Juan Carlos Ferrero, quien tiene su residencia en el complejo y al que la crisis sorprendió en pleno Máster de Indian Wells. "En cuanto pudo regresar volvió para quedarse con nosotros. Está al tanto de todo, como siempre", concluyó.