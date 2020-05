Martínez Cascales apuesta por el nuevo Circuito Nacional

Antonio Martínez Cascales, vicepresidente de la Real Federación Española de Tenis (RFEF), señaló en una entrevista con EFE que el circuito nacional propuesto en el caso de que no se puedan reanudar los calendarios de la ATP, WTA e ITF, permitirá a los jugadores españoles ponerse a punto para volver a competir y activará a los clubes que no han podido celebrar sus torneos.

El pasado lunes la RFET anunció la aprobación de un presupuesto extraordinario de 600.000 euros para ayudar a los distintos estamentos del tenis y una de las medidas será reforzar la competición a nivel nacional, en categorías masculina y femenina, siempre y cuando las restricciones impuestas por el Gobierno así lo permitan.

Así, se crearía un circuito nacional de seis pruebas con cuadros de ocho jugadores y jugadoras situados entre los ochenta primeros de sus respectivos clasificaciones, a disputarse en viernes, sábado y domingo.

Para los jugadores del 80 al 500 se crearía otro circuito compuesto por doce torneos para los que se aumentan los premios y se becaría a los tenistas por cada participación.

Cascales explicó que aunque el proyecto todavía está "verde", se quiere llevar adelante para lo que hace falta saber cuándo se puede empezar y en qué condiciones, con público, sin él o con el aforo limitado.

"Estamos estudiando dos modelos que se pueden compaginar, uno más competitivo, con dos grupos de cuatro como en el máster, y otro más de exhibición, que se jugaría a un set, y también habría dobles y dobles mixtos. Está por definir, pero puede ser que convivan los dos", añadió.

El vicepresidente de la RFET indicó que este tipo de torneos son los que necesitan los jugadores para cuando se reanude el circuito para adquirir una buena forma física y competitiva.

"El otro circuito, del 80 al 500, se haría con un cuadro de 24 ó 32 jugadores y jugadoras. Se está terminando de perfilar. Sería en clubes que no van a poder hacer su torneo y no se quieren quedar sin hacer nada este año", indicó Cascales.

"También se podría jugar en otros sitios, pero se piensa más en clubes, más que nada por ofrecerles una reactivación para aquellos que iban a quedarse en nada", agregó.

Explicó que se pensó, aunque no esta decidido, dar una pequeña ayuda a los jugadores que estén entre el 80 y el 500 para que puedan mantenerse durante estos meses.

"A lo mejor se traspasa esa ayuda económica a estos torneos, una especie de mínimos por participar, además del premio que pudieran conseguir. Esta todo en fase de definición, pero lo que está claro es que se va a hacer", recalcó.

Sobre la posible vuelta al circuito masculino y femenino profesional, apuntó que la ATP y la WTA han retrasado un mes, hasta agosto, la posibilidad de poder competir de nuevo.

"Roland Garros ha aplazado una semana, ahora pasa a la última de septiembre y la primera de octubre y siguen con la idea de celebrarlo. Si Roland Garros se disputara, se habla de que el abierto de Estados Unidos se jugaría en Indian Wells por la situación que hay en Nueva York", explicó.

"Cabe la posibilidad que se celebren, pero los problemas son los viajes, los aviones. No se sabe cómo va estar en un par de mes el tema de los vuelos. Ese es un hándicap importante", concluyó.