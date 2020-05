Juegan al tenis en pleno Jardín del Turia de València

El Estado de Alarma está motivando que muchos deportistas tengan que recurrir al ingenio para seguir entrenando sus respectivas disciplinas. Con instalaciones y centros de entrenamientos deportivos aún cerrados, muchos se ven obligados a buscar soluciones. Aunque desde el pasado sábado 2 de mayo está permitido hacer deporte al aire libre, hay disciplinas, como el tenis, que requieren una instalación, una pista para poder practicarse. Los clubes de tenis tanto públicos como privados siguen cerrados por lo que no hay muchas opciones para que los tenistas puedan entrenar. Pero esta circunstacia no ha desalentado a dos tenistas amateurs federados valencianos: los hermanos Ángel y Alfonso Aguiriano que han encontrado en el antiguo cauce del Río Turia, una improvisada y peculiar pista de tenis junto al Palau de la Música: "Llevamos más de 40 dias sin poder salir, sin poder coger la raqueta y en cuento se ha abierto la veda del deporte al aire libre enseguida pensamos en buscar un sitio donde jugar. Utilizamos la explanada junto al Palau de la Música y usamos un seto a modo de red. No es lo mismo que una pista pero al menos nos permite quitarnos un poco las ansias de jugar al tenis que es algo que nos apasiona", explica Ángel que fue el artífice de la idea: "el sábado vine paseando con mi hijo, vi que había un padre y un hijo jugando con palas de pádel y enseguida pensé ¿por qué no?. Llamé a mi hermano y le propuse venir a jugar".

Así, Ángel y Alfonso han podido volver a practicar el tenis, algo que llevan haciendo desde hace muchos años "hemos jugado siempre, estamos federados, competimos y ya tenemos ganas de volver a jugar con normalidad", afirma Alfonso. De momento, aún habrá que esperar para que abran las pistas de tenis: "de momento, esto nos servirá para ir recuperando el toque. Ya teníamos muchas ganas, ha sido duro aguantar todo el confinamiento", afirma Alfonso que al igual que su hermano forma parte del club Sport And Life de L'Eliana. "Esperemos que pronto se pueda volver a jugar. En principio creo que a partir del día 11 podremos retomar la actividad. No se entiende demasiado bien que aún no se pueda jugar al tenis ya que es un deporte en el que no hay contacto y hay un riesgo de contacto muy inferior al de otros deportes", destaca Ángel.