El día que Novak Djokovic jugó un partido de la Copa Davis borracho

Esta época gris de confinamiento provocada por la crisis del coronavirus da también para anécdotas y charlas muy divertidas a través de las redes sociales. Como la que ofrecieron este martes en un directo por Instagram Novak Djokovic y Maria Sharapova. En ella, entre otras cosas, 'Nole' confesó a la extenista rusa como en 2011 jugó un partido de la Copa Davis estando borracho.



"Venía de ganar Wimbledon, de cumplir todos mis sueños. Viajé y estuve con el equipo, pero pedí no jugar ningún partido oficial aquel fin de semana en el que Serbia jugaba contra Suecia. Al final me sacaron a jugar el dobles el sábado", explicó.



"En ese partido, vamos a decir que no vi la bola claramente. Vamos a dejarlo ahí", reveló el serbio. "Es que nunca tomo alcohol, sólo alguna vez una copa de vino", puntuazlizó.



Por otra parte, Sharapova recordó cuando se conocieron e incluso una 'primera cita' entre ambos. "Jugamos un dobles mixto en contra y me dijiste que si tú ganabas, yo tenía que pagarte una cena. Yo contesté que sí, pero pensando que quién era ese niño. Lo que pasó es que ganaste y me repetiste: 'Tenemos que ir a cenar esta noche a un restaurante japonés", aseguró. Al principio creyó que iba en broma pero, al darse cuenta de que iba en serio, no le quedó otra que salir a cenar con Djokovic aquella noche.





