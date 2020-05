Zasca de Rafa Nadal a Nick Kyrgios

En estos tiempos de confinamiento debido a la pandemia por el coronavirus, los directos en las redes sociales entre deportistas se han convertido en algo habitual. Así, un estudio de la cadena británica BBC ha desvelado que entre los más deseados y seguidos en todo el mundo sería un chat entre el australiano Nick Kyrgios y el español Rafa Nadal.

Sabedor de este estudio, Kyrgios propuso a Nadal ese cara a cara. "Rafa, hagamos un directo en Instagram juntos. Yo estoy dispuesto. Vamos a hacerlo, Rafael Nadal", invitó el tenista australiano al balear, con el que habitualmente ha protagonizado duelos calientes y alguna que otra polémica antes y después de estos.

Es por ello que este encuentro telemático entre los dos jugadores de tenis no se producirá, al menos de momento.Y es que, aunque de manera muy caballerosa, Rafa Nadal declinó la invitación del australiano argumentando con ironía en Yahoo Sports que "no me importa hacer un directo con Nick, pero existe una brecha generacional entre nosotros y creo que podría divertirse más con alguien de su edad y estilo". Un zasca cargado de ironía toda regla.

