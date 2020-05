La emotiva carta de despedida del tenis de Silvia Soler

La ilicitana Silvia Soler, jugadora de tenis profesional que este viernes anunció la retirada del circuito profesional, afirmó a Efe que su decisión fue meditada y que ha sido consecuencia de priorizar entre su salud y su carrera deportiva.

La jugadora, de 32 años, recordó que la lesión que se provocó en la cabeza en Australia el pasado año tenía riesgo de derivar en problemas neurológicos. "Era una lesión arriesgada y al final se ha precipitado todo", dijo Soler, quien admitió que el confinamiento por la pandemia del coronavirus también ha influido en acelerar la decisión.

Silvia Soler reconoció que le hubiera "encantado" despedirse de las pistas de tenis como David Ferrer, quien tuvo un año de plazo para saborear el adiós, pero concluyó que "la cosa ha venido así" y no ha "podido elegir".

"Hubiera sido ideal agradecerle a la gente tanto apoyo y cariño en las pistas, pero encima con lo de la suspensión de los torneos por culpa de la pandemia ha sido imposible hacerlo, agregó.

Soler agregó que la pasada noche durmió "mejor" tras haber anunciado su retirada y haber vivido una jornada "de muchas emociones por la cantidad de mensajes de ánimo recibidos" y señaló que su adiós era algo meditado desde hace tiempo.

"Dejo el tenis orgullosa y agradecida", afirmó la ex jugadora, quien aseguró que, pese a la retirada, el deporte de la raqueta siempre estará en su cabeza y en su corazón.

"Seguiré vinculada al tenis", garantizó Soler, quien prepara en la actualidad dos masters, uno de gestión deportiva y otro de liderazgo y coaching.

"Me llama mucho la atención el entrenamiento mental", comentó la jugadora ilicitana, quien destacó como el mejor momento de su carrera "la entrada en el estadio Olímpico de Londres en los Juegos de 2012".

"También guardo mucho cariño a todas las ediciones de la Copa Federación que he jugado con España, sobre todo una en Alicante, porque era como estar en casa", rememoró Soler, quien dijo haber sido "una privilegiada" por haber disfrutado del tenis profesional.

"De pequeña nunca pensé en llegar hasta donde he llegado. Claro que ha habido momentos difíciles, pero ahora mismo sólo me vienen a la cabeza todos los buenos. Me marcho del circuito súper-contenta", sentenció.

A continuación, la carta que Silvia Soler colgó en sus redes sociales anunciando que cuelga la raqueta definitivamente:

"Querido tenis:

Me enamoré de ti con solo 5 añitos, en Elche. Mis padres solían jugar su partido de dobles con los amigos y mis hermanas y yo empezamos a tener el primer contacto con una raqueta.

Me cautivaron esas clases en las que me divertía muchísimo y que siempre terminaban contando un chiste para despedirnos hasta el próximo fin de semana.

Junto a ti he vivido los mejores momentos de mi vida; me has enseñado sobre el deporte y sobre la vida. He crecido contigo y también hemos sufrido juntos. Hoy te escribo esta carta porque después de muchos años disfrutando , gracias a ti, de una vida privilegiada, tengo que decirte adiós. Es un adiós desde el cariño, porque desde que era pequeñita descubrí que eres mi pasión y eso seguirá siendo así de por vida, pero ha llegado el momento de disfrutarte desde otras perspectivas.

Quisiera darle las gracias en especial a mis padres, mis hermanas y a Blanca; sin ellos esto no hubiese sido posible, su apoyo incondicional ha sido el mejor de mis pilares.

En este camino, pese a la soledad que siempre se asocia a vivirte, tuve la suerte de seguir rodeada de mis amigos de siempre, y pude formar equipos con profesionales que siempre buscaron lo mejor para mí y de los cuales aprendí muchísimo.

Si hay algo que en este precioso viaje me ha enseñado la vida es que los sueños se pueden hacer realidad y que sólo el trabajo te puede acercar a ellos.

Te quiero tenis, desde el primer día que te vi!

Hasta siempre,

Silvia"