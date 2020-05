Roberto Bautista: "Me sentí estresado las 24 horas del día durante cuatro años"

Admirable el nivel de juego que ha alcanzado Roberto Bautista Agut en los últimos años pese a la complica situación familiar que le tocó vivir. Su madre, recordemos, falleció en mayo de 2018 poco antes de que él tomará parte en Roland Garros. Luego su padre, que había sufrido un accidente cuatro años antes, falleció durante la final de la Copa Davis de 2019. Un día después del funeral, el jugador castellonense no solo venció al canadiense Felix Auger-Aliassime sino que además sirvió de inspiración al resto de sus compañeros.

"Luché toda mi vida para jugar en una final de la Copa Davis, así que regresar después de unos días de distancia y contar con el apoyo del Sergi Bruguera y de todo el equipo, hizo que mi decisión fuera fácil", aseguró Bautista Agut a ATPTour.com.

Respecto a todo esa situación familiar que le tocó vivir, confesó que "me sentí estresado las 24 horas del día durante cuatro años". "Fue muy difícil. Muchas veces, cuando estaba al lado de mi padre, descubrí que era difícil y estresante, y que necesitaba alejarme por un tiempo. Había visto a mi padre en cuidados intensivos durante seis meses y otros cinco meses en el Institut Guttmann de Barcelona, presenciando bebés tetrapléjicos y niños de 15 años, que sufrieron accidentes de moto y estaban en la misma situación que mi padre. Pero, cada vez que salía de casa para ir a los torneos, sentía que mi padre me necesitaba. Ambos queríamos apoyarnos, era un sentimiento recíproco. Tuve la suerte de poder despedirme en los últimos minutos de la vida de mi padre", volvió a recordar durante la entrevista.

"He pasado por tiempos muy difíciles, ha sido una experiencia realmente dura", explicó pese a que apenas ha bajado del Top 20 en todo este tiempo. "Me han enseñado mucho sobre la vida. El tenis me ayudó a tener una mente libre, ya que estaba muy concentrado en mi trabajo tanto como podía, para no pensar todo el tiempo en los problemas que tenía en casa. El tenis ha sido mi escape, mi ayuda para lidiar con todo lo que sucedió de la mejor manera posible", admitió.

Algo a lo que ha contribuido también su esposa Ana, con quien se casó hace cinco meses, además de sus perros y caballos. "Ana me ha ayudado mucho", confiesa. "Justo después de comenzar nuestra relación, mi padre tuvo su accidente. Ana siempre estuvo a mi lado y me apoyó. Me dio una perspectiva más amplia y el día de nuestra boda fue increíble. Nunca me había imaginado cómo podría ser una boda; pero estar junto a todas las personas que amamos lo hizo muy especial. Fue un momento inolvidable y una de las mejores fiestas de mi vida", relata Roberto Bautista, de 31 años.

"Tenemos algunos animales: perros, caballos y todos viven juntos... Los amamos. Tal vez yo los amo más, pero Ana tiene que aceptarlo. Vivimos tranquilos, juntos en casa. He estado viajando durante mucho tiempo y he pasado mucho tiempo en hoteles, así que cuando estoy en casa me relajo", indica el valenciano, que ha aprovechado la cuarentena para darle "pausa a mi vida".

En cuanto a lo más destacado del último año, Bautista recuerda su récord de 6-0 en la ATP Cup, donde ayudó a España a llegar a la final ante Serbia. En este sentido, después de haber sido suplente en las ATP Finals del año pasado,tiene la vista puesta en competir en el torneo, que celebrará su 50° aniversario este año en el O2 en Londres antes de mudarse a Turín en 2021. "Es uno de los objetivos que me gustaría alcanzar antes de retirarme", comenta. "Sé lo difícil que es, sé que he estado muy cerca algunas temporadas. No es algo por lo que esté obsesionado, pero sigue siendo un objetivo que me gustaría lograr algún día", destacó.

"Lo que me mantiene motivado es mi competitividad. Soy muy competitivo tanto como atleta como persona. Siempre trato de mejorar y ganar, agregando pequeños detalles a mi juego, porque es un sentimiento que amo. También conozco mis principales fortalezas y los fundamentos de mi juego, uno nunca debería perderlos. Trabajo mucho en casa, mantengo un estilo de vida muy saludable. Lo doy todo por el deporte, trabajando duro y manteniéndome saludable para competir a un nivel muy alto y vivir los mejores momentos de mi carrera", concluyó el tenista castellonense.

También te puede interesar: El terrible y desgarrador drama familiar de Roberto Bautista