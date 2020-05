Kyrgios asegura tener sexo con sus fans cada semana

Sin tenis que echarse a las manos en las pistas, Nick Kyrgios sigue con sus salidas de tono, prácticamente una cada semana. Lo mismo que si estuviera jugando.

Si hace una semana Andy Murray tuvo que interrumpir un directo de Instagram después de que Kyrgios sumara un set en copas de vino y la entrevista empezara a ponerse peligrosa, ahora ha sido durante una conversación mientras echaba una partida de Fortnite.

Uno de los participantes en el encuentro le preguntó si alguna vez había tenido relaciones sexuales con alguna aficionada. Kyrgios ni se cortó: "Sí... En serio, si no estoy saliendo con nadie es algo semanal".

Y añadió un anécdota durante la Laver Cup mientras jugaba ante Roger Federer, cuando se quedó colgado con una espectadora: "Estaba cortando a Fedz (Federer) y pensé, 'maldición'. Quería llevarla a tomar una copa".

Kyrgios está soltero después de romper con la también tenista Anna Kalinskaya, que en su cuenta de Instagram pide que no le recuerden su relación: "Terminamos. No somos amigos. Entiendo que vosotros seáis sus amigos, pero no voy a hablar de él. Pido respeto. Gracias".