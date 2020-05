Horario y dónde ver la final Conde de Godó 2009

Este domingo 24 de mayo, en todos los dispositivos en Teledeporte y +tdp, podrás revivir la final del torneo de tenis del Conde de Godó 2009



18:40 – Tenis. Final Conde de Godó 2009, en Barcelona. Rafa Nadal-David Ferrer. Por segundo año consecutivo, la final del torneo barcelonés tuvo a Nadal y a Ferrer como protagonistas. Y el resultado fue el mismo: la victoria del mallorquín sobre el alicantino tras una batalla tenística espléndida entre ambos jugadores. Éste fue el quinto título del Godó para Rafa Nadal y su cuarto título de la temporada, incluyendo el Abierto de Australia.



Los otros platos del día en Teledeporte:



12:35 – Atletismo paralímpico. Carrera Liberty 2019, en Madrid. La gran fiesta del deporte inclusivo volvió a las calles de Madrid con la XII edición de la Carrera Liberty 2019, esta vez con el lema 'Una meta para todos'. Y lo hizo con récord de participación incluido, alcanzando la cifra de los 10.000 inscritos, 500 de ellos con discapacidad. A lo largo del recorrido, los atletas disfrutaron del calor del público que los acompañó en cada tramo. Los madrileños Fernando Carro y Azucena Díaz fueron algunos de los ganadores de las diferentes categorías

.

13:45 – Bádminton. Final Abierto de Malasia 2015, en Kuala Lumpur. Victoria de Carolina Marín. No tenía un partido fácil Carolina Marín en la Final de Malasia 2015. Se enfrentaba a la china Li Xuerui, vigente campeona olímpica y ex número uno del mundo. La jugadora onubense tuvo que remontar un primer set adverso para imponerse finalmente y ganar la competición. Éste fue el segundo 'grande' del año para Carolina Marín, después de ganar también el All England.

15:05 – Natación Artística. Campeonato del Mundo 2007, en Melbourne. Final Solo Técnico. Exhibición de Gemma Mengual en la Final de Solo Técnico del Mundial celebrado en Australia en 2007. Al son de una música con reminiscencias africanas, la nadadora barcelonesa volvió a desplegar toda su técnica y elegancia en su rutina. Mengual consiguió subir al segundo cajón del podio, dando un gran salto de calidad, puesto que siempre había tenido que conformarse con el bronce en un Mundial. Subcampeona del mundo por primera vez en el Solo, Mengual sumó su octava medalla mundialista.

16:10 – Ciclismo. Vuelta a España 2005. 15ª etapa, Cangas de Onís-Pajares. Victoria de Roberto Heras. "Ha sido una de las victorias más bonitas de mi vida". Así se expresaba el bejarano Roberto Heras tras ganar una dura etapa en la Vuelta 2005, con meta en la estación Valgrande-Pajares. Heras y su equipo diseñaron una inteligente estrategia para arrebatarle el maillot de líder al ruso Denis Menchov. Dicho y hecho. Fue el décimo triunfo de etapa de Heras en la ronda española, una victoria que acercaba al de Béjar a su cuarta victoria total en la Vuelta.

17:20 – Gimnasia Rítmica. Campeonato del Mundo 1996, en Budapest. Final 3 pelotas + 2 cintas. El conjunto español acudió al Mundial húngaro como claro aspirante a estar en el podio. Y así fue en la final de conjuntos 3 pelotas + 2 cintas. Con un ejercicio lleno de creatividad y una gran técnica, las gimnastas españolas se subieron a lo más alto del podio con un oro de gran mérito. España, en este caso, quedó por delante de potencias mundiales como Rusia y Bielorrusia. Destacó Estíbaliz Martínez, que sumó su segundo título mundial.

20:25 – Baloncesto. Final de la Copa del Rey 1989, en A Coruña. Real Madrid -FC Barcelona. La final soñada por todos los aficionados al baloncesto, entre los dos grandes equipos españoles, volvió a darse en la final de 1989 de la Copa del Rey. Real Madrid y FC Barcelona volvían a enfrentarse en las canchas y en una final. Fue el debut en una final copera del croata Drazen Petrovic, principal baza del equipo blanco. Fernando Martín y Audie Norris deleitaron con su particular duelo a los espectadores. El título viajó hasta Madrid después de tres temporadas sin haber alcanzado la Copa.

22:00 – Fútbol. Partido vuelta Supercopa de España 1998, en Barcelona. FC Barcelona-RCD Mallorca. El Barcelona estaba obligado a remontar un resultado adverso en el partido de vuelta, el definitivo, de la Supercopa de España 1998. Su ventaja era jugar en casa. Pero no contó con el hambre de triunfo de un equipo como el Mallorca, entrenado por el argentino Héctor Cúper. La transformación del equipo balear en manos del argentino se vio claramente en esta final. Nueva victoria sobre el equipo azulgrana para celebrar el primer título oficial del RCD Mallorca.

23:40 – Conexión Vintage. Ciclismo. Hinault 78.