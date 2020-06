Rafa Nadal cumple 34 años en casa

Rafael Nadal Parera cumple este miércoles 34 años y lo celebrará de una forma poco usual, en casa, y no en Roland Garros como tradicionalmente lo ha hecho en los últimos años cuando luchaba por ganar "su torneo" y celebraba días antes su onomástica con la organización y los medios de comunicación.









Gracias por todas las felicitaciones hoy por mi cumpleaños ?? — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 3, 2020

??? Era un 6 de junio de 2010



?? @RafaelNadal acaparaba los titulares consiguiendo su quinto Roland Garros



Y ese mismo día, en Mugello, un jovencísimo chico español lograba su primer Gran Premio



Se llamaba @marcmarquez93... ?? Viajamos al origen de la leyenda en #DAZN pic.twitter.com/xEiIpgjiQs — DAZN España (??) (@DAZN_ES) June 2, 2020

. El Cafe de la Paix solía ser el lugar donde, en una cena con toda su familia, Nadal celebraba luego su cumpleaños.El campeón de 19 Grand Slams se queda así, de momento en estas fechas, sin poder luchar, no solo por su torneo predilecto, sino también por tener una más que razonable oportunidad de igualar los 20 grandes que posee el suizo Roger Federer, igualada que pude llegar todavía en esta temporada, dependiendo de varios factores.Esperando noticias sobre el circuito, sobre si el Open USA se disputará conjuntamente en Nueva York con el Masters 1.000 de Cincinnati, o si Roland Garros retrasará una semana en su calendario para dar así alguna alternativa a Madrid o Roma, Nadal celebrará hoy su festividad."No quiero una nueva normalidad, quiero la normalidad de antes", ha dicho el de Manacor sobre el nuevo futuro, no solo del tenis, sino de la vida anterior que reinaba, cuando la pandemia del coronavirus era tan solo una amenaza."Nole", que cumplió 33 años en mayo, lleva precisamente el número uno a sus espaldas y porta la imbatibilidad que le da haber ganado los 18 partidos que ha disputado. Es el líder de la ATP en el año de la pandemia. Nadal celebrará su día, probablemente, entrenando en las instalaciones de su academia en Manacor, esperando nuevas noticias sobre el regreso del tenis. El, como también lo hicieron Roger Federer y Garbiñe Muguruza, entre otros."Si la salud le ayuda creo que Rafael todavía tiene al menos tres o cuatro años para competir a alto nivel en el tenis. Quizás serán más, porque el parón de 2020 le ha permitido ralentizar y no esforzar su cuerpo", apuntó Toni Nadal.