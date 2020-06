Toni Nadal: "Nunca cobré ni un centavo como entrenador de Rafa"

Toni Nadal en una entrevista publicada en la revista Domo y que recoge el diario alemán Blick, analiza la actualidad del tenis mundial y habla sobre el futuro de su sobrino Rafa Nadal cuando se reanude la competición. Además, repasa su trayectoria como entrenador junto al ex-número 1 del mundo. En un extenso repaso a su carrera deportiva junto a Rafa, Toni Nadal revela que no llegó a cobrar nunca como entrenador de Rafa: "Nunca me pagó, ni un centavo. Si hubiera dependido de su salario, habría tenido que aceptar cosas que no hubiera querido. Compré mi independencia y libertad de expresión al no recibir dinero. El padre de Rafael y yo heredamos una compañía de nuestro padre. Se encargó de esto y del otro negocio familiar, yo estaba preocupado por el tenis. Nos lo repartimos así".

Toni Nadal afirma que a lo largo del confimamiento pudo tener bastante contacto con Rafa: Por suerte, sí, aunque por precaución contra el coronavirus, no tan a menudo como de costumbre, pero al menos regularmente – por teléfono o en persona, porque su apartamento está justo por encima del de mi madre. Así es como nos vemos de vez en cuando".

Sobre la no celebración de Roland Garros que debería haberse celebrado este mes de junio, Toni Nadal destaca: "Cuando ves lo que está sucediendo en Europa y en todo el mundo, eso es secundario. Hay muchas muertes, muchos problemas económicos, no pensamos tanto en el tenis en este momento". Aún, así reconoce que le preocupa el futuro inmediato y avisa de que Rafa Nadal está perdiendo un tiempo precioso: "Roger Federer, Rafael e incluso un poco de Novak Djokovic se están quedando sin tiempo. Federer tiene 39 años, cada año se hace más difícil para él ganar un Grand Slam. Todos ellos necesitan ser muy fuertes mentalmente ahora y no perder su voluntad. Esto no es fácil.Rafael no ha jugado desde Acapulco en febrero. El descanso ya es extremadamente largo.".

Sobre las críticas de Roger Federer a jugar grandes torneos sin espectadores, Toni Nadal comenta: "No se trata de querer algo, sino de hacer lo que es posible. Claro, no hace gracia jugar sin público, entiendo a Roger. Pero también se trata de dinero, de reactivar la economía, y por eso creo que volver en septiembre sería algo bueno. Y quién sabe, tal vez en tres meses no puedan dejar que entren todos, pero tal vez 3000 o 4000 espectadores".



Toni Nadal reconoce que como entrenador, exigía a su sobrino lo máximo. Con 19 años en 2005 ganó su primer Roland Garros frente a Mariano Puerta pero Toni Nadal le dejó una carta en el hotel diciéndole que había jugado mal: "Ya no teníamos que trabajar en el presente, siempre tenemos que pensar en el futuro. Enumeré los nombres de Rafael en ese momento de todos los jugadores españoles que sólo habían ganado un Grand Slam en sus carreras. Y le preguntó si quería ser uno de esos o lograr más. Sabía que lo que Rafael se había propuso hacer iba a ser muy difícil. Así que tuve que prepararlo para las dificultades. Esto sólo se puede hacer endureciendo al jugador".