De entrenar a Anabel Medina a llevar a la júnior número 1 del mundo en Roland Garros

Gonzalo López ha sido durante toda la vida entrenador de la mejor tenista valenciana de todos los tiempos, Anabel Medina, que se retiró en 2016 después de sus cuartos Juegos Olímpicos, Río 2016, como pareja de Arantxa Parra en dobles, y que desde hace tres años es la capitana del equipo español de Copa Federación y directora del torneo ITF femenino BBVA Open Ciudad de Valencia que acoge el CT Valencia. Y también entrenadora, pues ganó Roland Garros como entrenadora de Jelena Ostapenko.

Gonzalo López, desde 2017 trabaja en París, en Roland Garros, para la Federación Francesa de Tenis, puliendo a sus jóvenes promesas, la última Diane Parry, a la que lleva tras lograr ser la número uno del mundo júnior en 2019. A continuación algunas de las preguntas de esta videoentrevista en las que habla de la situación en Roland Garros para la disputa del torneo en septiembre, del tenis valenciano masculino y femenino, y de cómo vivió el confinamiento y la vuelta al trabajo en Francia hace algunas semanas, entre otras muchas cosas.



¿Qué hace un valenciano trabajando para la Federación Francesa?

Cuando se retiró Medina de individuales, Pauline Parementier, jugadora francesa que volvía al circuito tras lesionarse, me pidió si podía atenderla, lo hablé con Arantxa y Anabel, que jugaban dobles, lo acordamos, y ahí empezó mi relación con el tenis francés, que conocía porque mi padre trabajó en París, mis hermanos nacieron allí, y tengo familia y casa allí. Cuando lo dejé con ella, a la Federación Francesa le gustó mi trabajo y me pidió que me incorporara al centro nacional para trabajar con las jugadoras jóvenes de menos de 18 años como hice en la Federación valenciana con Anabel y todas esas jóvenes de 15 y 16 años, juniors, y luego seguir con ellas en el tenis profesional, hicimos muy buen trabajo. Ahora Diane Parry, al haber terminado numero uno del mundo junior en 2019, me ha pedido la Federación que siga con ella en el grupo de mayores porque creen que debo seguir con ella unos años más.

¿Cómo ha pasado el confinamiento?

Me pilló en Indian Wells como a todos. Ella es número uno junior y francesa, y le dieron un wildcard para la previa. Programé jugar unos torneos challenger que hizo semifinales, y luego otros, e iba a jugar en Indian Wells. (La que termina número uno del mundo tiene derecho a 4 wildcards que da la ITF para entrar en torneos de 100 y 80000 challenger, íbamos a jugar uno en la academia de Emilio y nos pilló allí). Nos volvimos, estuve dos meses en Alzira, donde pudimos hacer una cosa muy interesante. Tenemos una persona contratada para estadística, cualquier jugador francés tiene acceso a estadísticas de cada rival, y con esta persona estuvimos un mes dos veces por semana simulacros de partido y estadísticas. Parry elegía a una jugadora, una vez a Carla Suárez, para coger cosas distintas, ella juega revés a una mano. En el confinamiento trabajamos bastante. En Francia la gente podía salir a correr una hora al día, cosa que en España no. Eso a un deportista le ayuda mucho, aparte de las pesas, y gimnasia, poder salir una hora a correr te da mucho nivel de físico. En España la gente se tenía qu inventar qué hacer. Ha podido trabajar bien. Cuando he llegado la he encontrado bien. Ella también tiene influencias, y una empresa tenía una pista en unas instalaciones privadas, y con su hermano que no juega mal, también iba a entrenar alguna vez. Aquí solo puedes visualizar, comparaciones, pero para mantenerte correr y hacer gestos en un pequeño frontón, notar la bola aunque sea 15 minutos al día siempre te ayuda.

¿Cómo fue su vuelta al trabajo en París?

Cuando aquí vieron que se podía ir empezando hablé con la Federación para volver la semana del 11 y 12, y me dijeron que el 18 empezamos, se iba abriendo solo por fases como en España. Llamé al consulado de Francia en Valencia, y me dijeron que aunque tuviera un contrato de trabajo, tenía que tener una carta de la Federación que reclamaba que volviese a mi puesto de trabajo. Solo había avión en Madrid, el 19 pude tener un tren que me conectara con el avión. Enseñé el certificado en el aeropuerto, y al subir al avión la guardia civil me volvió a pedir el certificado, y en París solo con el DNI ya me fui para adentro. Me hice el test antes de viajar, y empezamos a entrenar en Roland Garros, donde el servicio médico para el torneo se había trasladado hasta allí porque el centro nacional dejó para residencia y otras cosas. La zona de detrás de Roland Garros, Suzanne Lendglen, siete pistas con vestuarios y todo, no se ha tocado obras, ahí estamos trabajando. Yahora en pistas indoor y outdoor duras del centro nacional, a 5 minutos andando de Roland Garros, donde tenemos despachos y organización y pistas duras.

¿Cómo es el día a día en Roland Garros en esta desescalada ?

El día a día para jugar en Roland Garros lo veo muy bien. Quedan tres meses de la época que más calor hace, que va a ayudar en todo. Y se va a limitar el público, creo que va a haber público. Las pista central si caben 14000 dirán que 5000 o 6000 y la otra de 10000, pues 3000 o 4000. Depende de cómo vaya el aforo lo marcará el Gobierno. Torneo te digo que va a haber, además se ve, se siente, estamos trabajando todos los días bien. El único problema que veo es que por motivo del US Open el circuito se ha empeñado en empezar allí y creo que es un error. Si ves cómo está el coronavirus por el mundo, nosotros nos confinamos antes y ves cómo ha ido todo a nivel de muertos. Aquí hace bastante calor y te puedes mover fácil, no como EEUU que son 4 horas de viaje en un avión entre muchas ciudades. Desde mi punto de vista sería mucho más fácil empezar en Europa que en EEUU, pero el US Open no da su brazo a torcer. Ese es el problema que ven los tenistas. Empezar en una ciudad como Nueva York, que ha tenido más enfermos y muertos que España, solo la ciudad. Es complicado empezar ahí. Creo que París va a estar bien, pero espectadores en función de lo que el gobierno mande. Se abrirán las fronteras y con el coche la gente de alrededor se va a mover. El tenista tiene que trabajar. Si hay público, mejor, y si no sin público.

¿Qué medidas se han aplicado para frenar la expansión del virus?

Cuando llegamos las medidas eran muy elásticas. Todos nos hicimos las pruebas y luego un reconocimiento médico, porque todos venían de estar parados unos meses, por mucho que hicieran de lo que les mandaban los fisios. Cogíamos dos botes de bolas, y una ponía en verde las suyas y la otra en negro, y cada una solo tocaba las suyas, y la que no era suya la pasaba con la raqueta y no la tocaba con la mano. Tenías que estar con mascarilla, entrenadores, también, ahora ya han entendido que a dos metros hablando no hace falta. Puede haber dos entrenadores con su jugadora, y por el centro vamos todos con mascarilla. Hay botes para desinfectar tus bancos y todo. Para ir a la residencia, arriba hay una zona para subir y otra para bajar, solo una persona en ascensor, han desinfectado completamente las habitaciones con certificado del Gobierno€ Es un país muy bien acostumbrado a estas cosas y muy disciplinado.

Muchos miraron mal a Roland Garros cuando cambió de fechas

Al principio lo criticaron, pero el presidente hizo una cosa bien. Si hay solo una posibilidad de hacerlo es en septiembre. Y luego ha negociado. Sé que la ATP y la WTA se podían enfadar, pero se dan cuenta que con la dotación del dinero que da Roland Garros es fundamental cobrar ese dinero por entrar en el cuadro. Es lógico que los jugadores lo defiendan. Y luego a lo mejor renuncian a hacer Paris-Bercy, Masters 1000 de la Federación Francesa. Y a Madrid y a Roma les viene de maravilla.

¿Nadal y los españoles tienen ventaja al conocer mejor la tierra batida?

Si solo va a haber uno o dos grand slams, que sea Roland Garros para España es muy bueno. Va a ser un año que habrá más porcentaje de torneos de tierra que pista dura, y además si hay Roma y Madrid... Rafa siempre es el favorito, está claro, pero hay que ver cómo llega. Djokovic ha mejorado muchísimo en tierra. Va a depender de cómo está cada uno, de ritmo, como haya afectado el parón, Federer ya ha dicho que no juega más este año. Favoritos son Rafa, Djokovic y Thiem.

El pasado fin de semana volvió el tenis en Benitatxell

Lo vi, me pareció interesante que se empezara a jugar. Aquí en Francia están expectantes a ver si saber si se empieza en agosto en EEUU y hay torneos en pista dura. En chicas se pretendía empezar en Charleston y Palermo, de tierra, pero la Federación francesa está esperando porque va a hacer tres torneos con los doce mejores jugadores hombres y mujeres, en el sur de Francia, en tres clubes que te puedes quedar residiendo en un hotel sin moverte. Y España prepara algo parecido en el mes de julio. Aquí si todo va bien será a partir del 6 de julio. También hay series de partidos de exhibición tres días a la semana, Parry y yo estaremos unos días en el sur de Francia, que les dan también dinero por ganar. Y lo del 6 de julio son torneos nacionales como los de antes, que suben de valor porque los buenos juegan.

Anabel Medina como entrenadora

Yo tengo una relación diaria con Medina si necesita algo. Es como mi hija la mayor, forma parte de mi familia en todo acontecimiento familiar. Mis hijas la quieren mucho. La sigo mucho, no porque haya sido una superjuagadora y supercapitana, es su tercer año y las jugadoras están encantadas. Hace un año ayudó a Muguruza sin cobrar un duro por ser capitana, ahora está ayudando a Sorribes que está sin entrenador, es una persona entrañable. Y coger a una jugadora como Ostapenko, que estaba 60 del mundo, y siempre le gustó como trabajamos, Ostapenko quería entrenar siempre con Anabel, y en Valencia entrenando los dos, cuando solo jugaba dobles le ayudó y al retirarse la madre le dijo que la cogiera, y fue cuando ganó Roland Garros.



Anabel Medina sin la lesión aquella en Australia...

Anabel llegó a 15 del mundo de individuales y 3 de dobles, pero con 19 años recién cumplidos estaba 40 y pico del mundo, se rompe el tendón en Australia, que quedaba todo el año. Después de la lesión de año y medio, ella no lo dice pero se quedó un poco tocada, se le rompió mal, jugó mucho con dolor, perdió mucho. Hay gente tras una grave lesión de rodilla o de cadera no ha vuelto a jugar, mira Andy Murray. Evidentemente hubiera estado claramente entre las diez primeras del mundo. Ella, que aún no estaba hecha del todo, se rompe la rodilla, queda un poco tocada, y acaba estando 15 de simples y 3 de dobles, sin esa lesión hubiera estado seguro entre las diez primeras del mundo, por estadística.



Ha llevado a Anabel Medina, Arantxa Parra y Silvia Soler

De Valencia son las tres que han estado entre las 50 primeras, algunas poco como Arantxa y Silvia. Cuando acabamos los Juegos Olímpicos de Río 2016, Arantxa me abrazó fuerte, se puso a llorar, me dijo que muchas gracias. No sé si nunca en Valencia se dio valor, pero eran dos jugadoras valencianas y un entrenador valenciano, que jugaron las JJOO; con la mala suerte que Anabel se lesionó en Wimbledon del hombro, y no pudo estar al cien por cien, pero fue entre las ocho mejores del mundo, no en las mejores condiciones porque paró dos meses de entrenar, pero se lo había ganado, y fue un momento muy bonito, porque eran las dos valencianas, y luego ayude a Silvia. Un recuerdo enorme. Luego he entrenado a mejores jugadoras extranjeras, con las que tienen muy buena relación, como Dulgheru, 26, y Parmentier, 40 y poco, pero a nivel personal ellas son mis tres jugadoras de casa y hablo con ellas muchísimo.



Futuro del tenis valenciano

En chicas por Valencia tenemos a Sara Sorribes, y a nivel estatal Paula Badosa, y Aliana Bolsova, estas tres están alrededor de 21-22 y 23 años es lo mejor que tenemos. No son Anabel ni Vivi ni Suárez ni Arantxa ni Conchita, pero hay que ver si ellas se hacen, aunque a la edad de Anabel y otras están lejos. Anabel a los 22 vuelve y otra vez está entre las 50 primeras, con dos años de parón. No es el mejor momento, pero hay que seguir trabajando para que salgan. De chicos, Carlos Taberner siempre ha estado en Tenisval, y a Pedro lo sigo porque es de Alzira, conozco a sus padres y le he visto jugar desde pequeño. Taberner ha tenido muy mala suerte con las lesiones, y Pedro había empezado increíble este año para entrar directo entre los 100, y a ver cómo le afecta este parón.