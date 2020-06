Garbiñe Muguruza se une a la iniciativa solidaria de Casey Affleck 'Stories from Tomorrow'

Garbiñe Muguruza se une a la iniciativa solidaria de Casey Affleck 'Stories from Tomorrow'

La tenista española Garbiñe Muguruza se ha sumado a 'Stories from Tomorrow' -'Historias del mañana'-, una iniciativa interactiva de recaudación de fondos en redes sociales que apoya a niños de todo el mundo y que ha sido impulsada por el actor Casey Affleck y su madre.

Muguruza leyó dos poemas en su Instagram, 'Time', escrito por Amarise Fisher, y 'Poema para mi primo Santiago', escrito por Isabel, una niña de 12 años de San Jorge de La Laguna (Guatemala). Artistas como Robert Redford, Alfre Woodard, Common, Matt Damon, Don Cheadle, Michelle Monaghan, Casey Affleck, Vanessa Kirby, Jason Segel, Mathew Broderik y muchos más irán leyendo textos escritos por niños de todo el mundo.

En asociación con Pledgeling, las donaciones hechas a través de la campaña apoyarán los programas de hambre infantil de Feeding America y los programas de alfabetización y educación para niñas de 'Room to Read' -de la que Muguruza es embajadora-, ayudando a garantizar que los niños más vulnerables del mundo tengan acceso a elementos esenciales como alimentos y herramientas de aprendizaje remoto. Las donaciones de cualquier cantidad se pueden hacer en línea en pledgeling.com/stories.

La iniciativa fue creada por Casey Affleck y su madre, maestra de escuela pública durante 40 años, como una oportunidad para alentar a los niños atrapados en casa por la pandemia a escribir de manera creativa. "La escritura creativa puede ser una buena manera de procesar la ansiedad y la tristeza", dijo Affleck en un comunicado. "Al compartir las historias públicamente, esperamos que se sientan escuchados y empoderados, y animados a escribir más. Porque esto es internacional, esperamos que la narración de historias pueda unir a las personas de todas las culturas, crear algo en común y arrojar luz sobre las personas a veces marginadas. El bienestar de los niños es la mejor inversión que podemos hacer", añadió.

"En cuanto me enteré de la idea de 'Stories from Tomorrow' supe que tenía que apoyarla y hacer de altavoz para todos estas niñas que se atreven a compartir sus sentimientos escribiendo estos textos tan bonitos. La lectura y la escritura son instrumentos fundamentales para que los jóvenes se expresen y crezcan. 'Room To Read' sigue haciendo una tremenda labor en este terreno y la iniciativa de Casey Affleck ayuda en esa dirección", declaró Muguruza.

Niños y jóvenes (menores de 18 años) de todo el mundo pueden participar en el campaña enviando su contenido original a storiesfromtomorrow@gmail.com, o en Instagram enviando una grabación de ellos mismos leyendo su historia por mensaje directo a @storiesfromtomorrow. El contenido original puede estar en cualquier idioma y en forma de una historia corta, poema, canción o cualquier otro formato en el que les gustaría expresarse.