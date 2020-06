Clase magistral de Nadal y Moyá

El tenista español Rafael Nadal y su entrenador Carlos Moyá han ofrecido este lunes una clase magistral de tenis a los alumnos de la academia del número 2 del mundo situada en Manacor (Mallorca) en la que también participaron el mallorquín Jaume Munar y la francesa Caroline García.





¡Vaya partido! @RafaelNadal y @Charlymoya contra toda la Academia??¿Quién gana? ??



The players of the RNA enjoyed a very special opportunity getting to play doubles against Rafa and Moyà in an unforgettable day?? VAMOS?? pic.twitter.com/EBGOg5qmQn