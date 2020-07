El mejor tenis de España llega a València

Ocho de los mejores tenistas españoles del momento, todos ellos en el Top 100 de la ATP participarán en la segunda cita de la Liga Mapfre de Tenis organizada por la Federación Española de Tenis que se celebrará en las instalaciones del Club de Tenis Valencia del viernes 17 al domingo 19 de julio. La competición se ha presentado este lunes 13 en el centenario club valenciano que de nuevo vuelve a abrir sus puertas al mejor tenis nacional del momento. Tras su paso el pasado fin de semana por Barcelona, la Liga Mapfre de Tenis recala esta semana en València y continuará con su tercera y última prueba, en Avilés. Se trata de una competición ideada por la RFET para ayudar a los tenistas españoles en su regreso a la competición, paralizada desde marzo por el coronavirus.



A la presentación han asistido la presidenta del CT Valencia, Paz Zúnica; el representante de la Fundación Trinidad Alfonso, Enric Carbonell; el diputado de Deportes, Andrés Campos; el director general de l'Esport, Josep Miquel Moya; el tenista valenciano Pablo Andújar; el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz y la secretaria general de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, Ana Ortells.





Sistema de competición

El torneo, siguiendo la normativa aprobada por la Generalitat Valenciana, estará abierta al público y contará con un aforo de 300 espectadores: "la capacidad de la grada es de 600 por lo que en todo momento se respetará la distancia en las gradas", explicó la presidenta del CT Valencia, Paz Zúnica quien destacó que el torneo seguirá estrictamente el protocolo de seguridad anti-covid-19 establecido por la RFET: "es un aspecto que se ha cuidado al máximo, habrá distintas puertas de entrada y salida, distancia de seguridad y durante la competición se cumplirá con todo el protocolo de higiene en cuanto a las toallas de jugadores, vestuarios separados, las pelotas, etc". Zúnica anima a todos los aficionados al tenis a acudir este viernes, sábado y domingo al CT Valencia:"que no se lo pierda nadie porque no es fácil ver un tenis de este nivel en València. Hemos puesto precios muy populares para que todos puedan disfrutar del torneo".La Liga Marpfre del CT Valencia contará con. "hemos establecido dos turnos para el público: a las 17:00 y 21:00 horas".a un precio de 10 euros para el público en general, 7 € para los socios de cualquier club de tenis de la Comunitat Valenciana y 5 € para socios del CT Valencia .Aunque hasta este miércoles no se conocerá exactamente qué ocho jugadores tomarán parte en la competición ya está asegurada la presencia del valenciano y jugador del CT Valencia, Pablo Andújar, además de Pablo Carreño, Roberto Carvañés, Albert Ramos, Davidovich, Pedro Martínez... Quien finalmente no estará es el castellonense Roberto Bautista que participará en una exhibición en Berlín en las mismas fechas. De forma paralela al torneo Top 100 se celebrará también la segunda prueba de la Liga Mapfre de Tenis en Silla de Ruedas cuyos partidos se disputarán en horario matinal a partir de las 11:00 horas.se celebra con un peculiar formato de dos grupos de cuatro jugadores cada uno. Los dos números uno elegirán a los componentes de su equipo de forma alterna. En cada jornada se jugarán 3 partidos individuales y uno dobles. Los partidos del primer día valdrán 1 punto, los del segundo día 2 puntos y los del tercer día 3.Los individuales se jugarán a partir de las 17:00 horas, uno seguido de otro, al mejor de 3 sets con súper tie-break en el tercer set en caso de empate. El de dobles contará con punto de oro.Los partidos podrán verse en directo a través de la señal online de LaLigaSports TV y en Teledeporte. a competición cuenta con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso. Enric Carbonell, representante de la Fundación que preside Juan Roig ha destacado que este torneo responde al "objetivo de reactivar la economía a través del deporte contribuyendo a fomentar la Comunitat de l'Esport junto a la Generalitat Valenciana y sobre todo ayudar a nuestros deportistas en su vuelta a la competición".Andrés Campos, diputado de deportes agradeció la colaboración a "la Fundación Trinidad Alfonso, la Federación Española y Valenciana y las instituciones para hacer posible este torneo que fomenta y dar visibilidad al deporte valenciano".

Por su parte, uno de los protagonistas del torneo, Pablo Andújar, se mostró encantado de volver a la comptición "teníamos ganas de volver a la normalidad, de tener un objetivo y competir, no sólo entrenar". Para el valenciano, este torneo supone una gran oportunidad para los tenistas españoles "de cara al regreso del circuito mundial a partir de agosto y septiembre. Que además se celebre en mi club de tenis es un orgullo añadido".