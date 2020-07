Paz Zúnica: "Tras la Liga Mapfre, vamos a por el Open Femenino"

El Club de Tenis Valencia ultima los preparativos para acoger del viernes 17 al domingo 19 de julio, la segunda cita de la Liga Mapfre de Tenis, competición organizada por la Federación Española con el objetivo de ayudar a los jugadores españoles en su puesta a punto de cara a la reactivación del circuito mundial.

València será la segunda parada de la Liga Mapfre que debutaba en Barcelona la semana pasada. La presidenta del CT Valencia, Paz Zúnica,en declaraciones a SUPER, se muestra muy satisfecha de que, pese a las dificultades, finalmente sí se vaya a celebrar la competición: «Estamos muy contentos de que se haya podido hacer el torneo. Hasta última hora hemos estado pendientes de la normativa. Con la última resolución del 26 de junio aprobada por la Generalitat, ya vimos clara la posibilidad de organizar esta competición».

El Club de Tenis Valencia lleva semanas trabajando para que todo sea un éxito: «Como nunca perdimos la esperanza, desde que nos lo comunicó la Federación nos pusimos en marcha para organizarlo todo». Zúnica destaca la implicación y respaldo de las instituciones valencianas y de la Fundación Trinidad Alfonso: «Hemos contado con la colaboración de Ayuntamiento, Diputación, Generalitat y Fundación Trinidad Alfonso que desde el primer momento nos dijeron que sí, sin dudarlo. La respuesta ha sido entusiasta».

Con la celebración de la Liga Mapfre, el mundo del tenis, en opinión de la presidenta del CT Valencia, da un paso más hacia la normalidad: «Todos somos conscientes de que a pesar de las medidas sanitarias y las precauciones que hay que tomar, hay que empezar a impulsarlo todo».

El torneo respetará estrictamente las medidas de seguridad anti-covid: «Hay que establecer espacios reservados exclusivos pra los jugadores, como vestuarios separados, además de todas las medidas ya institucionalizadas en esta nueva situación en el mundo del tenis.Vamos a seguir estrictamente el protocolo aprobado por la Federación Española en cuanto a detalles como la entrega de trofeos, de toallas... el objetivo es minimizar los contactos».

Paz Zúnica destaca el gran nivel de la Liga Mapfre: «vamos a tener la posibilidad de ver a 8 jugadores españoles que están entre los 100 mejores del mundo. Afortunadamente España tiene muchos jugadores en el Top 100. Hemos puesto precios populares para que todos, puedan disfrutar del espectáculo, no sólo nuestros socios, sino todo el público valenciano».

Sobre la ausencia de Roberto Bautista, que participa estos días en un torneo de exhibición en Berlín, destaca: «es una pena pero es lógico, era una invitación muy interesante y lo comprendemos».

Tras acoger la Liga Mapfre, Zúnica piensa ya en su próximo objetivo: mantener el próximo septiembre el Open Femenino BBVA que se ha consolidado en los últimos años. Pese a la complicada situación, Zúnica aún confía en poder celebrarlo: «Estamos trabajando para ello, desde luego, no lo descartamos. El problema es que ya no depende de nosotros, sino del contexto internacional. Esperamos poder celebrarlo en las fechas previstas en septiembre, si no puede ser en esas fechas, habría que cancelarlo».

Paz Zúnica, que accedió a la presidencia del CT Valencia en junio de 2019 tras ganar las elecciones, reconoce que ha sido un «año difícil por todo lo que nos ha tocado vivir aunque tengo el apoyo de una Junta de 15 personas volcadas con el club y muy válidas que para mi son un gran apoyo».

La vuelta al tenis no ha sido fácil y ha cambiado el día a día en el centenario club valenciano: «Hemos tenido que marcar el aforo de cada espacio, como vestuarios. Se ha parcelado la piscina, hemos puesto límites horarios...Ahora todo se hace por reserva. Ha sido un proceso complicado, primero abrimos sólo las pistas, luego también el edificio, nos hemos ido adaptando».