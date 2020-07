Andújar: "Desde el Open 500 no habíamos disfrutado de este nivel de tenis en Valencia"

El valenciano Pablo Andújar será uno de los protagonisas este fin de semana en el CT Valencia. , escenario de la segunda cita de la Liga Mapfre de Tenis que se celebra desde el viernes 17 al domingo 19. Será un torneo es muy especial para él ya que se celebra en su club. «Estoy muy contento de que el CT Valencia haya querido organizar este torneo en un momento tan complicado. Para los tenistas es muy positivo que vuelva la competición y que sea en mi ciudad, lo hace aún más especial. Para la afición también es una gran oportunidad ya que se va a poder ver un tenis que hacía tiempo que no se veía en València. Desgraciadamente perdimos el Open 500 y esto es lo más parecido que vamos a poder difrutar aquí».

Aunque aún está lejos de su mejor nivel, Andújar valora positivamente su evolución tras el confinamiento: «Después de 5 operaciones de codo, es complicado, los parones no son buenos, pero cada vez me siento mejor, con ganas de tener un objetivo claro, de saber qué calendario de competición vamos a tener. Entrenar sin objetivos no es fácil».

Durante las semanas de confinamiento Andújar trató de mantener la forma haciendo bici estática e incluso ingenió un sistema de entrenamiento del saque utilizando una sábana: «era un tema más que nada médico, necesitaba seguir ejercitando el codo. Han sido dos meses muy duros, sin poder tener sensaciones en pista».

Para el tenista valenciano La Liga Mapfre supone un paso más en la vuelta a la normalidad: «Es una gran plataforma de entrenamiento para la vuelta a la competición y así me lo tomo. Si sale bien, genial y si no, pues por lo menos servirá para saber en el momento en el que estoy y seguir trabajando», destaca Andújar que ya jugó en la la primera cita celebrada en Barcelona: «Empecé mal el primer partido y en el segundo, aunque perdí ante Carreño, las sensaciones fueron mucho mejores».

Andújar, número 57 en la ATP, no se plantea objetivos a largo plazo: «mi principal meta es jugar sin dolor, volver a competir en torneos en los que creía que ya no podría estar», afirma Andújar, a quien sus poblemas en el codo le hicieron pensar seriamente en la retirada. A nivel psicológico llega en un buen momento pese a la dureza del confinamiento: «Tengo 2 hijos pequeños y estas semanas en casa me han permitido pasar tiempo con ellos».