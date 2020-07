Alumno con apellido ilustre en la Academia de Nadal

El tenista sueco Leo Borg, hijo del mítico tenista Bjorn Borg, ex número uno del mundo y ganador de 11 títulos del Grand Slam, se entrena desde esta semana en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca, según informa este viernes el centro de formación en un comunicado.



Aunque la llegada a Mallorca de Leo Borg estaba prevista para hace algunos meses no pudo llevarse a cabo por las restricciones de movilidad y prevención por la crisis sanitaria por la COVID-19.







Welcome back to the #RafaNadalAcademy Leo Borg?? VAMOS ??! #RNAPlayer ? pic.twitter.com/sd8u6KpzOh