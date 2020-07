Emoción y buen tenis en la primera jornada de la Liga Mapfre

El Club de Tenis Valencia ha inaurado este viernes 17 de julio la segunda prueba de la Liga Mapfre de Tenis que hasta mañana a domingo reúne en la capital del Turia a ocho destacados tenistas españoles situados hasta seis de ellos en el Top 100 de la ATP que compiten en dos grupos de cuatro liderados respectivamente por Albert Ramos y Pablo Carreño.La Liga Mapfre, organizada por la Real Federación Española de Tenis e ideada para que los jugadores españoles vuelvan a coger sensaciones en la pista de cara a la reanudació del circuito mundial, no defraudó en su primera jornada y dejó un buen espectáculo en el centenario club valenciano.

La jornada la abría de la mejor forma el tenista local Pedro Martínez Portero, uno de los jóvenes talentos representantes de la nueva generación de tenistass valencianos que superaraba a otro jugador con grn proyección, Alejandro Davidovich. El triunfo se lo llevaba Pedro Martínez con un claro 6-1,6-3 logrando la primera victoria para el equipo capitaneado por Albert Ramos.

El segundo partido de la tarde dejó un espectacular duelo entre el valenciano Carlos Taberner y Albert Ramos en el que el valenciano demostró su calidad para remontar e imponerse finalmente en el tie break final por 6-4, 5-7 y 10-4.El equipo de Pablo Carreño inauguraba su casillero de triunfos. «He podido disfrutar de ganar en casa y, sobretodo con los míos, así que muy contento.He empezado nervioso, he estado a punto de perder pero al final he podido remontar.Habían venido a verme amigos, familiares y me daba rabia no encontrar mi juego, al final me han salido las cosas, y estoy muy contento», destacaba Taberner.

El tercer partido de la jornada suponía la entrada en acción de uno de los jugadores valencianos más destados, Pablo Andújar, número 58 de la ATP y que está luchando por recuperar su mejor tenis tras cinco operaciones de codo. Andújar se enfrentaba a Jaume Munar y sumaba un trabajado triunfo para el equipo rojo de Albert Ramos por 6-2 y 6-4.

Una de las novedades de la Liga Mapfre es que se trata de un torneo abierto al público aunque con un aforo limitado a 300 espectadores. La afición valenciana pudo reencontrarse ayer de nuevo con el tenis siempre guardando las pertinentes medidas de seguridad como distanciamiento y uso de mascarilla. La competión cuenta con la colaboración de la Fundación Trinidad Alfonso y de las instituciones valencianas así como de la Federación Valenciana de Tenis. Este sábado 18 se celebrará la segunda jornada de competión que al igual que ayer constará de un total de cuatro partidos, tres individuales y un dobles.