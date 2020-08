"Ferrer está superando las expectativas que tenía como entrenador"

Alexander Zverev no ha escatimado en elogios hacia David Ferrer, ya retirado y que desde esta temporada es también el entrenador del alemán, número 7 del mundo.

"Como entrenador es exactamente como era en la cancha. No puedo pedir más. Era conocido como el competidor más grande del mundo. Está superando todas las expectativas que tenía de él como entrenador. Es asombroso. Trabajar con Ferrer es genial. Honestamente, tengo que decir que esta asociación es hasta ahora una de las mejores que he tenido", declara Sascha en una entrevista en la web oficial del Circuito ATP poco antes de estrenarse en el Masters 1000 de Cincinnati, que arranca este domingo en Nueva York, sede del US Open.

"Nuestras personalidades son extremadamente similares, lo que no pensarías debido a nuestros estilos de juego y cómo somos en la cancha. Nos llevamos muy bien y durante la gira europea estará allí. Desafortunadamente, no pudo venir aquí, pero estoy emocionado por lo que nos espera", comentó Zverev, que en Roma y Roland Garros estará acompañado por el de Xàbia, que llegó a ser número 3 del mundo y finalista de Roland Garros, además de pieza clave en varias de las Copa Davis que ganó España.

"Jugamos ocho veces en nuestras carreras, así que él sabe exactamente lo que necesito mejorar desde la perspectiva de un jugador. Él sabe cómo jugar conmigo. Sabe qué hacer para ganarme y tener oportunidades contra mí. Vino inmediatamente con un cuaderno y dijo: 'Está bien, esto, esto, esto y aquello'. Es extremadamente organizado. Está haciendo todo tipo de cosas para mejorar realmente mi juego y eso es algo muy especial", concluyó el alemán, que parece haber encontrado su entrenador ideal en Ferrer.