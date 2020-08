"¡No sé cómo gané el partido ante Bautista!"

Novak Djokovic, cabeza de serie número uno, que disputará la final del torneo de Cincinnati después de ganar en la semifinal al español Roberto Bautista, octavo preclasificado, dijo que no había sido el mejor del partido.

Después de tres horas y un minuto de acción, en la pista Louis Armstrong, que cerró su techo ante la amenaza de lluvia en la burbuja de Flushing Meadows, Djokovic siguió invicto esta temporada (22-0) tras imponerse 4-6, 6-4 y 7-6 (0), a Bautista, que perdió por décima vez ante el número uno.

"Fue un partido muy extraño, debo decir. No sé cómo lo gané, para ser honesto. Fue el mejor jugador (Bautista)", declaró Djokovic en la cancha después de su triunfo. "Simplemente no me sentía bien en la cancha en absoluto, en ningún aspecto de mi juego y del cuerpo. Pero de alguna manera, logré salir adelante".

Durante gran parte del memorable partido, Bautista le estaba haciendo a Djokovic lo que el serbio le hace al resto del ATP Tour.

El español se metió en los duelos de la línea de fondo y obligó al máximo favorito a hacer algo especial para vencerlo. Djokovic hizo muchos drop shots para intentar sacar a Bautista de su juego, y en muchos casos eso no funcionó.

"Es un equilibrio entre la paciencia y jugar con una agresión controlada. Cuando se coloca en el fondo tienes que superarlo. No solo tienes que moverlo de izquierda a derecha, sino hacia adelante y hacia atrás, mezclarlo con ritmo, efecto y profundidad", analizó el serbio.

"Se trata de un jugador muy consistente, con gran inteligencia y que además nunca pierde el control", alabó Djokovic, que ahora tiene marca de 10-3 en los duelos contra Bautista, que le hizo perder de nuevo un set, algo que ha hecho el español en siete de los enfrentamientos entre ambos.

El número uno del mundo jugará este sábado la final contra el canadiense Milos Raonic, quien en la primera semifinal se impuso por 7-6 (5) y 6-3 al griego Stefanos Tsitsipas.

Djokovic, de 33 años, al valorar el duelo contra Raonic, admitió que será una buena final aunque difícil ante el gran momento por el que pasa su rival.

"Tiene un gran servicio. Está jugando bien, tiene confianza y esperemos una buena final", dijo Djokovic.