Carreño: "Es duro asimilar la oportunidad que he perdido"

El español Pablo Carreño, que este viernes cayó en semifinales del Abierto de EEUU después de ganar los dos primeros sets, admitió que, pese a que el resultado del torneo sea bueno, es complicado digerir la derrota ante el alemán Alexander Zverev. "Sé que es un buen resultado y es una buena actuación, pero en estos momentos es duro asimilar la oportunidad que he perdido hoy", dijo Carreño en una rueda de prensa poco después del encuentro, en la que admitió que "es difícil decir algo positivo".

Aun así, el asturiano, vigésimo cabeza de serie del torneo, opinó que ha jugado "muy buen nivel" en Flushing Meadows, donde recordó que ganó el título de dobles en Cincinnati, y que ha conseguido llegar a semifinales de un Grand Slam. "Estas dos semanas han sido increíbles", aseveró.

El número 27 de la ATP también comparó esta semifinal del Abierto de Estados Unidos con la que disputó en 2017, en la que también perdió, pero dijo sentirse "peor" en esta ocasión.

"Hace tres años era mi primer semifinal, estaba muy feliz de hacer eso, pero ahora no es suficiente con jugar la semifinal otra vez. Era una buena oportunidad de continuar ganando partidos, de ganar el título", confesó Carreño.

"Pero tengo que continuar, estoy jugando bien, me encuentro cómodo en la pista. No puedo parar ahora", afirmó.