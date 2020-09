Horario y televisión de la vuelta de Nadal ante Carreño

Rafa Nadal reaparecerá este miércoles (19:00 horas, #Vamos) ante Pablo Carreño después de seis meses sin jugar debido al confinamiento y a la suspensión de torneos por la pandemia. Nadal y Carreño coincidirán por sexta vez, después de cinco victorias del balear ante el asturiano, la última en el pasado Abierto de Australia. Esta vez, Nadal es firme favorito en el Masters 1000 de Roma, donde buscará su décima corona en el Foro Itálico.



Nadal reaparecerá tras un largo confinamiento y luego de haber renunciado a la gira de pista dura y al US Open para preparar a conciencia Roland Garros, segundo grand slam que ha decidido plantar cara a la pandemia, aunque lejos de sus fechas habituales de primavera.





I have just been told... tomorrow 7pm CET (Rome). Very much looking forward to it. #vamos ?????????????? #forza pic.twitter.com/wQ9waNathl