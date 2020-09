Roberto Bautista y Ana Bodí ya son papá y mamá

Roberto Bautista ya es papá. El tenista castellonense, que ha vuelto a entrar tras el US Open en el Top-10 mundial de la ATP, anunció este martes por la noche el nacimiento de 'mini Rober', como han presentado él y su mujer, Ana Bodí Tortosa, al primer retoño de la feliz familia.



De hecho, esta fue la razón por la que el valenciano no acudió al Masters 1000 de Roma de esta semana, para estar junto a su mujer, con la que contrajo matrimonio el pasado año, en estos momentos tan importantes para los dos.



"Ya tenemos a Mini Rober en brazos! La mamá, una campeona, y el bebé están muy bien. Estamos inmensamente felices", publicó en sus redes Roberto Bautista, con el mismo mensaje también en inglés, y que muy pronto comenzó a llenarse de felicitaciones.





