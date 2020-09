Carlos Alcaraz viaja a París para jugar su primer Grand Slam

El considerado por muchos como la "joya" del tenis español, el murciano Carlos Alcaraz, de solo 17 años, viaja este miércoles a París con muchas expectativas para disputar la fase previa de su primer Grand Slam, Roland Garros, de la mano de su entrenador, el exnúmero 1 del mundo Juan Carlos Ferrero.



El tenista (El Palmar, Murcia, 5/5/2003) llega a Francia con la mente puesta en superar los tres partidos de la fase previa para entrar en el cuadro final del torneo, lo que sería un nuevo hito en una prometedora carrera después de que con 14 años se anotara su primer punto ATP y de que el pasado febrero (con 16 años) en Río de Janeiro ganara su primer partido del circuito profesional al también español Albert Ramos.





"Hacía mucho que no salía alguien tan joven, tan polivalente y que apunte tan alto: yo creo en el potencial que tiene", ha sostenido Ferrero en una entrevista concedida a EFE en su academia JC Ferrero Equelite Sport Academy de Villena (Alicante) tras dirigir un entrenamiento de Alcaraz, de quien ve "posibilidades" para que algún día conquiste la copa de los Mosqueteros, en París.Ha relatado que su joven pupilo llega a Roland Garros "con muchísimas ganas" y espera que esta primera aparición le sirva para "calmar los nervios" y para disfrutar de una buena experiencia que le ayude a seguir con su crecimiento de cara al próximo gran torneo, el Abierto de Australia a principios de 2021., un objetivo que sería "muy bonito", dice Ferrero.al que no quiere comparar con otros jugadores consagrados, como Rafa Nadal , para evitar "dar un peso al chaval que no necesita"."Su tipo de juego no es igual que el de Rafa porque va más a la red, intenta ser agresivo y le gusta jugar mucho en pista rápida, aunque los mejores resultados son en tierra. Hay que pensar que es un jugador que nos puede dar muchas alegrías", pero sin llegar a compararle con Nadal o con cualquier otro.Peroya que desde pequeño, mucho antes de que entrara a su academia en Villena (Alicante), destacaba entre los demás y ha sabido "aguantar esa presión"."Tenemos una joya ahí, una joya", ha repetido el preparador, "que hay que pulir y hacer que crezca de la manera correcta porque se han visto muchos jugadores muy buenos de pequeños que, al final por razones varias, no han salido"., aunque no se atreve a predecir si estará entre los 5 mejores "porque es apuntar muy alto".y, discreto y en jornadas intensivas, ha culminado su preparación para Roland Garros en la academia de Ferrero, donde seguirá formándose para dar el verdadero salto y dejar de ser la promesa que todos ven hoy en la realidad de ser uno de los mejores.