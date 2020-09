"Estoy feliz. Ha sido un partido sinceramente fantástico"

El español Rafa Nadal, quien regresó este miércoles a competir seis meses y medio después de la última vez con un contundente doble 6-1 a su compatriota Pablo Carreño, aseguró que su encuentro ha sido "sinceramente fantástico" y que no podía "pedir más" a este debut en el Masters 1.000 de Roma.

"Ha sido un regreso muy positivo. Jugué un partido positivo. Quizás Pablo estaba un poco cansado tras su gran torneo en Nueva York, pero pensando en mí creo que hice un partido sólido, serio, haciendo muchas cosas bien, así que estoy muy feliz", afirmó Nadal en la rueda de prensa virtual al acabar el encuentro.

"Me he sentido bien. Ha sido un buen comienzo. Ha habido muchas cosas positivas, pero hay otras que como es lógico se pueden seguir mejorando. Ha sido un partido sinceramente fantástico. En ningún caso podía pedir más de lo que he hecho", destacó.

"Seguro que tengo volver a encontrar cosas que eran automáticas y que ahora tengo que pensar un poquito más. Estoy con ilusión de volver a competir, ha sido una inyección de energía positiva. Hacía adelante y a ver qué viene ahora", concluyó.

Nadal, que busca su décima corona en el torneo romano, expresó su satisfacción por poder jugar "otro partido", que será el viernes contra uno entre el canadiense Milos Raonic y el serbio Dusan Lajovic, y destacó que eso le ayudará a seguir creciendo.

"Estuve dos meses sin tocar la raqueta, luego practiqué en el cemento y luego pasé a la tierra. No me acuerdo cuántas semanas llevo (entrenando en tierra). Tuve que regresar lentamente para evitar lesiones. Traté de hacer las cosas de la mejor manera para regresar cuando me sentiría listo", afirmó.

También expresó el deseo de que pronto se den las condiciones de seguridad necesarias para que puedan volver los espectadores a los torneos.

"Todo el mundo está acostumbrado a jugar con público, con estadios llenos, con el apoyo del público. Estamos aquí en unas condiciones excepcionales, desgraciadamente. Pero tenemos que dar las gracias al circuito que se ha esforzado tanto para tener a un torneo. Ojalá que pronto podamos tener pronto a los espectadores, creo que todo el deporte lo necesita", dijo Nadal.

Además, admitió que el hecho de vivir en una burbuja, con la obligación de moverse entre el hotel y el Foro Itálico sin poder salir a la calle, es "un poco aburrido".