Video | El espectacular revés paralelo de Muguruza

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza realizó un balance positivo tras su debut en el torneo de Roma tras imponerse con autoridad a la estadounidense Sloane Stephens (6-3 y 6-3) y aseguró que fue una primera ronda "difícil" a la que se sobrepuso en un "partido sólido".



"Era una primera ronda muy difícil pero he hecho un partido acertado y sólido. Estoy contenta con mi nivel de este martes, es el tercer partido que he podido jugar en mucho tiempo", manifestó Muguruza, que pudo quitarse la espina del US Open tras caer eliminada en segunda ronda.

"Había entrenando en (pista) dura todo el rato y antes del US Open tuve que parar por el pie y decidí ir en el último minuto. Aquí he tenido un poco más de tiempo, y me siento un poco más preparada", reconoció la tenista hispano-venezolana.

Además, Muguruza fue preguntada por su próximo rival, la estadounidense Coco Gauff. "Va a ser un buen partido. No hemos jugado nunca así que va a ser interesante. Ella está en un buen momento, ganando partidos, jugando bien así que me apetece jugar contra ella", dijo.

Por último, Muguruza comentó que no deja de ser "raro" que no haya público en este regreso del tenis tras la pandemia. "Los aficionados aquí en Roma son muy alegres y ruidosos. El haber jugado en Nueva York en similares ya venía mentalizada. Pero se echa de menos ese calor", sentenció.



Muguruza debuta con victoria en Roma ante Stephens y Pedro Martínez sorprende a Querrey



La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza comenzó con buenas sensaciones su estreno en el torneo de Roma, puntuable para la WTA, y superó con autoridad a la estadounidense Sloane Stephens, mientras que en el Masters 1.000 masculino, Pedro Martínez sorprendió al curtido Sam Querrey, mientras que Alejandro Davidovich cayó ante el serbio Dusan Lajovic.

Después de la decepción de caer eliminada en la segunda ronda del US Open ante la búlgara Tsvetana Pironkova, Muguruza, novena favorita en el Foro Itálico, comenzó firme su andadura en la gira de tierra batida de cara a preparar el asalto a Roland Garros.

El estreno de la de Caracas no se antojaba sencillo por el rival, una Stephens que además de haber estado entre las mejores del mundo, fue su verdugo el pasado año precisamente en el 'grande' parisino. Sin embargo, y a pesar de una interrupción por la lluvia, la exnúmero uno del mundo rayó a gran nivel y se deshizo de la americana por un doble 6-3.

Muguruza comenzó fuerte y dominó a la estadounidense para ponerse con un claro 5-1. Ahí, entró en un pequeño bajón que le pudo costar caro ya que perdió uno de sus 'breaks' y con 5-3 y servicio, desperdició un 40-15 para dar vida a una Stephens que gozó de hasta cuatro opciones de volver a romper antes de acabar cediendo la manga.

En ese momento, la lluvia obligó a que el encuentro se detuviese durante casi una ahora, pero eso no descentró a la hispano-venezolana, que continuó dominadora y sólida. Quebró el primer saque de la estadounidense, una ventaja que no perdió aunque le costó un tanto cerrar su billete a una segunda ronda donde se medirá a la prometedora Coco Gauff.







Por otro lado, en el cuadro masculino, Pedro Martínez, clasificado desde la fase previa, avanzó a la segunda ronda tras dejar fuera al veterano estadounidense Sam Querrey por 6-3, 7-6(3), levantando un 4-1 en el segundo set y tres bolas de rotura. El canadiense Denis Shapovalov, duodécimo favorito, será su siguiente rival.

En cambio, Alejandro Davidovich, que venía de firmar un óptimo US Open alcanzado los octavos de final y también clasificado desde la previa, cayó en su debut ante el serbio Dusan Lajovic, que se impuso por un doble 6-4.