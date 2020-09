Vaya despiste: Lajovic se seca con la toalla de Nadal

El segundo partido de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Roma ante Dusan Lajovic dejó una imagen curiosa cuando el serbio se confundió de toalla y se secó con la del balear.



Ante las risas del español por la confusión, Lajovic le comentó que esperaba que fuera negativo en COVID-19, a lo que Rafa contestó que sí. Desde la pandemia y la vuelta a la competición, los recogepelotas ya no acercan las toallas a los jugadores.



Estas están en sendos pedestales en las esquinas de la pista, cada uno con un número asignado a un jugador. La confusión vino al ser todas, incomprensiblemente, del mismo color.





Looks like Lajovic accidentally used Rafa's towel. "I hope you're negative" Rafa: "Yeah, I am". pic.twitter.com/zAU4scZ4Iu