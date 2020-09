Nadal ya tiene rival en la primera ronda de Roland Garros

Rafa Nadal iniciará la búsqueda de su decimotercera corona en Roland Garros, tercer 'Grand Slam' de la temporada, ante el bielorruso Egor Gerasimov, 83 del mundo, según deparó el sorteo celebrado este jueves. Por su parte, el castellonense Roberto Bautista, debutará frente al frances Richard Gasquet y el valenciano Pablo Andújar frente al italiano Stefano Stravaglia.



Además, el balear, segundo cabeza de serie, irá por la parte del cuadro del austriaco Dominic Thiem, tercer favorito y con el que ha jugado las dos últimas finales en París, y del alemán Alexander Zverev. Por su parte, el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, debutará ante el sueco Mikael Ymer.



En cuanto al cuadro femenino, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, campeona en la arcilla roja parisina en 2016, comenzará su andadura ante la tenista eslovena Tamara Zidansek.



Nadal se entrenó este jueves por vez primera en la pista central de Roland Garros protegida por el techo retráctil que estrenará este año el torneo.





El jugador, que en unos días comenzará la conquista de su, se ejercitó durante una hora con su entrenador, el extenista español Carlos Moyá.Posteriormente, el español, que llegó este miércoles a París tiene reservada otra práctica en la misma pista junto con el alemán, finalista hace unos días del Abierto de Estados Unidos.Su verdugo en ese torneo, el austríaco Dominic Thiem, también se ejercitó en Roland Garros.La pista central es una de las pocas en las que está asegurado el entrenamiento, puesto que el día está lluvioso en la capital francesa.El director del torneo, Guy Forget, aseguró que la mayor parte de las estrellas han llegado ya a París y el hecho de que muchos de ellos estén ya entrenando significa que han superado con éxito los test de coronavirus impuestos en esta edición por las autoridades sanitarias.Forget afirmó que por ahora mantienen que 5.000 personas podrán acceder al torneo diariamente, a falta de que el Gobierno francés se dirija a ellos en las próximas horas.El Ejecutivo endureció este miércoles lasy redujo a 1.000 personas el número máximo de espectadores para los eventos deportivos en las ciudades más afectadas, entre ellas París.El director de Roland Garros no descartó obtener una derogación de esa norma para su torneo, ante las ingentes medidas sanitarias impuestas al público.Recordó Roland Garros se extiende sobre 12 hectáreas y que hay 14 pistas, lo que consideró suficiente para que se puedan respetar las normas de distancia de seguridad con 5.000 espectadores."Estamos en condiciones de acoger a ese público con seguridad", dijo Forget, que consideró que una nueva reducción del número de espectadores sería "un mensaje negativo".Sobre la exclusión de algunos jugadores por haber dado positivo por COVID-19 o por haber estado en contacto con entrenadores que lo dieron, Forget afirmó que el protocolo lo han impuesto las autoridades, no el torneo.Criticó a algunos de esos excluidos por haber compartido habitación con sus entrenadores para ahorrarse un dinero, pese a las consignas dadas por la organización para no hacerlo.