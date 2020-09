Nadal sigue cogiendo rodaje en París ante McDonald

Rafa Nadal, número 2 del mundo según el ranking de la ATP, se mide este miércoles en segunda ronda de Roland Garros al estadounidense Mackenzie McDonald.

El encuentro se disputará en la pista Philippe Chatrier, la central de Roland Garros, en el tercer turno de la jornada tras los duelos femeninos Svitolina-Zarazua y Pironkova-Serena Williams.

El español, que busca su decimotercera Copa de los Mosqueteros, se deshizo en primera ronda sin problemas del bielorruso Egor Gerasimov por 6-4, 6-4 y 6-2 el pasado lunes.

Su rival en este segundo partido será el estadounidense Mackenzie McDonald, 236 del mundo, de 25 años, que derrotó previamente al canadiense Steven Diez, procedente de la fase previa, por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-4.

A la conclusión del partido anterior, Nadal reconoció que tiene cosas que mejorar y que seguirá con una actitud positiva para tratar de adaptarse a unas condiciones climáticas adversas, diferentes de otras ediciones, al haber tenido que ser trasladado el torneo a septiembre por la pandemia de COVID-19.

"Las condiciones no me favorecen, pero eso no me quita ni un ápice de ilusión y motivación. Hoy he hecho un partido correcto, no me imaginaba que iba a jugar mal, ha salido como pensaba", señaló.