Sale llorando en silla de ruedas e insultada tras ganar en más de tres horas

La holandesa Kiki Bertens logró vencer en 3 horas y 11 minutos a la italiana Sara Errani por 7-6(5), 3-6 y 9-7, en un partido agónico con hasta 24 breaks y polémica cuando Bertens necesitó tomarse algún respiro en el tercer set por evidentes problemas físicos.



Un paréntesis que Sara Errani encajó con alguna sonrisa, aunque por dentro explotó al abandonar la pista con un sonoro 'va fanculo', un insulto en italiano que no necesita traducción.





No handshake/racket tap



Errani leaves the court shouting 'va fanculo' (no translation needed)



Bertens comes back to her chair crying



Absolute scenes pic.twitter.com/TvtI7sOhDT