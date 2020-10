Pedro Martínez no supera la tercera ronda en París

El español Pedro Martínez cayó en tercera ronda de Roland Garros en el duelo entre jugadores procedentes de la fase previa que le enfrentaba al estadounidense Sebastian Korda, que se impuso 6-4, 6-3 y 6-1 en 1 hora y 59 minutos.

Korda, que el pasado miércoles se convirtió en el primer tenista nacido en el siglo XXI en superar dos rondas en Roland Garros, se convierte ahora en el primer jugador procedente de la previa en alcanzar los octavos de final desde que en 2011 lo hizo el colombiano Alejandro Falla.

Otros dos tenistas pueden sumarse este sábado, el italiano Marco Cecchinato y el alemán Daniel Altmaier, lo que haría de esta edición la más nutrida en octavofinalistas procedentes de la previa desde 1998.

Hijo de Petr Korda, tenista checo que fue número 2 mundial y que ganó el Abierto de Australia de 1998, el joven tenista tiene dos hermanas golfistas y actualmente ocupa el puesto 213 del ránking.

En la ronda previa se impuso al 23 tenista del ránking, su compatriota John Isner y ahora se medirá frente al ganador del español Rafa Nadal, que busca su decimotercer título en Roland Garros, y el italiano Stefano Travaglia.

El tenista español, de 23 años, se marcha de París tras haber ganado sus dos primeros partidos en Grand Slam, un buen resultado que queda empañado por la forma en la que perdió. "El sabor de boca es malísimo", aseguró el jugador, que situó la clave del encuentro en no haber sabido aprovechar la ventaja de 5-2, con dos roturas a su favor, en el primer set.

"A un punto ha estado el partido de ser otra cosa", dijo Martínez, que reconoció que tras ese momento su tenis perdió mucho peso y no supo sobreponerse. "A partir de ese momento, no he jugado bien, cuando les das tanta diferencia en el marcador en estos torneos es difícil remontar", dijo.