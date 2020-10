Sebastian Korda pone fin al sueño de Martínez Portero en Roland Garros

Sebastian Korda, hijo del mítico Petr Korda, sigue confirmándose como la gran revelación de Roland Garros al clasificarse este viernes para Roland Garros y eliminar al valenciano Pedro Martínez Portero.

El estadounidense, a sus 20 años, superó al alcireño en tres sets para derrotarle por 6-4, 6-3 y 6-1 en 1 hora y 59 minutos y podría cruzarse con Rafa Nadal si el manacorense gana también su partido de tercera ronda en París.

Pese a su derrota, Martínez Portero se despide habiendo llegado por primera vez a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam tras ganar en su debut al australiano Aleksandar Vukic y hacer lo propio en la ronda anterior al kazako Mikhail Kukushkin, a quien se impuso por 6-3, 6-1 y 6-0.

Y todo con el mérito de haber superado también los tres partidos de la Fase Previa para ser el único de los cuatro valencianos que la jugaban que pudo acceder al cuadro principal.

A pesar de su buen papel en París, el alcireño confiesa que se va con mal sabor de boca por la derrota de este viernes. "El sabor de boca es malísimo", aseguró el jugador, que situó la clave del encuentro en no haber sabido aprovechar la ventaja de 5-2, con dos roturas a su favor, en el primer set.

"A un punto ha estado el partido de ser otra cosa", dijo Martínez, que reconoció que tras ese momento su tenis perdió mucho peso y no supo sobreponerse. "A partir de ese momento, no he jugado bien, cuando les das tanta diferencia en el marcador en estos torneos es difícil remontar".

Por su parte, Sebastian Korda, que ya se había convertido en el primer tenista nacido en el siglo XXI en superar dos rondas en Roland Garros , ha aumentado este martes aún más este récord ante un Martínez Portero que también estaba haciendo su mejor torneo de Grand Slam.