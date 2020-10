Djokovic vuelve a dar un pelotazo a un juez de silla en Roland Garros

¡Otra vez no!, debió pensar Novak Djokovic en su partido de este lunes en Roland Garros contra el ruso Karen Khachanov, a quien se impuso por 6-4, 6-3 y 6-3 en dos horas y 23 minutos.



Y es que el serbio volvió a protagonizar una desafortunada acción durante el partido, al dar un pelotazo sin querer a uno de los jueces de línea. El número 1 del mundo no pudo devolver un saque de su rival, golpeó la pelota con el marco de la raqueta y ésta impactó en la cara del juez.



La sombra de su eliminación del US Open debió pasarle por la cabeza durante unos segundos, aunque en este caso, el partido estaba en juego y fue una acción fortuita de la que se disculpó inmediatamente también, de ahí que no hubiera sanción alguna.





¡Otra vez, Djokovic! ????



Tras ser descalificado en el US Open, el serbio da otro pelotazo a un juez de línea, esta vez durante un punto ??#RolandGarros — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 5, 2020

El serbio, que, para situarse a uno de Rafa Nadal, parece lanzado y algo espoleado por la descalificación en Estados Unidos.Desde su primer partido en París está desarrollando un tenis de mucho nivel, aunque Khachanov fue el rival de más entidad que ha afrontado.El ruso, que buscaba sus segundos cuartos consecutivos en París, fue el primer tenista que le rompió el servicio, en el tercer set. Pero a partir de ahí, Djokovic recuperó su mejor nivel y enfiló a cuartos