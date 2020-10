Dos españoles resisten en el ITF Juan Carlos Ferrero

El Trofeo Juan Carlos Ferrero ITF Junior Grado 1 continúa con partidos de muy alto nivel en donde este jueves se han sellado los cuartos de final tanto femenino como masculino. Ane Mintegi sigue en estado de gracia y se impuso claramente a la británica Eva Shaw por 6-2, 6-2.

En la parte inferior del cuadro femenino, número 2 mundial Alexandra Eala venció a la valenciana Raquel Gonzalez, dejando a Mintegui sola para representar a España en cuartos. Otra de las favoritas, la andorrana Victoria Jimenez - Kasintseva obtuvo la victoria por 6/2 6/4 ante Laura Hietaranta.

Las tres mejores junior del mundo siguen vivas en el cuadro y la lucha por acabar el año 1 del mundo se encarniza. Justamente este viernes se espera un gran partido en donde Mintegi se enfrentará a la actual número 1 y campeona de Roland Garros Junior, la francesa Elsa Jacquemont.

En el cuadro masculino, el jugador de la academia donde está teniendo lugar el ITF J1, el valenciano Diego Barreto Sánchez se ha impuesto al belga Martin Katz por 6/0 7/6(3) y este viernes se medirá en cuartos de final al suizo Noah López quien viene de derrotar al principal favorito del cuadro.

Dos auténticas pruebas de fuego para los últimos miembros de la armada junior en pie.

Cabe recordar que desde 2013 siempre ha habido un campeón español en el torneo y que actualmente son el claro presente y futuro de nuestro tenis: Alejandro Davidovich, Carlos Alcaraz o Jaume Munar entre otros.

A continuación, compartimos el resto de partidos de la jornada de este viernes en la que se jugarán los cuartos de individuales y las semifinales de dobles:

Aleksander ORLIKOWSKI (POL) [7] vs .Jack PINNINGTON JONES (GBR)

Matilda MUTAVDZIC (GBR) [4] vs. Ekaterina MAKLAKOVA (RUS)

Daniel RINCON (ESP) / Abedallah SHELBA YH (JOR) vs Dali BLANCH (USA) [2] / Jack

PINNINGTON JONES (GBR)

Igor KUDRIASHOV (RUS) / Konstantin ZHZHENOV (RUS) vs. Joaquim DE ALMEIDA (BRA)

/ Peter Benjamin PRIVARA (SVK)

Ekaterina MAKLAKOVA (RUS) / Anita SAHDIIEVA (UKR) vs. Elsa JACQUEMOT (FRA) [4] /

Fatima Ingrid Amartha KEITA (ROU)

Kayla CROSS (CAN) / Annabelle XU (CAN) vs. Amelia BISSETT (GBR) / Lucie NGUYEN

TAN (FRA)