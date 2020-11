"Zverev trató de asfixiarme con una almohada"

Alexander Zverev podría estar en problemas. Olga Sharypova, modelo rusa y exnovia del número 7 del mundo, ha hecho estallar el bienestar del pupilo de David Ferrer.

La que fuera su pareja hace más de un año colgó un post en Instagram en el que contaba haber sufrido violencia y maltrato sin precisar por parte de quién. Posteriormente y a raíz de ello, fue contactada por medios de su país, ante los que quiso dar más detalles de la historia en cuestión: "Fue en agosto de hace un año, estábamos en el US Open, di un paseo con Dasha Medvedeva (la esposa del tenista Daniil Medvedev) y volví tarde al hotel. Discutimos mucho a mi llegada y hasta que trató de asfixiarme con una almohada. Corrí descalza por la calle. No fue la única vez que me puso las manos encima, pero esa vez realmente temí que me matara".



La respuesta de Zverev

Zverev respondió a las acusaciones de su ex con un escueto: "Olga y yo nos conocemos desde que éramos niños. Realmente no entiendo por qué está diciendo todas estas falsedades ahora". Como era de esperar, la mujer contraatacó: "Si todo es falso, ¿por qué me vieron correr descalza por la calle? ¿Y por qué hay fotos que muestran mis cosas tiradas de la habitación del hotel? Si eres tan valiente, responde estas preguntas".

En unas declaraciones al diario sensacionalista Bild, siguió atacando al tenista: "Había demasiadas presiones psicológicas en nuestra relación. No dejaba de decirme: no eres nadie, no tienes nada... tengo dinero y éxito. Amaba a Sascha y creía que podríamos superar todo esto. Cuando lo dejé no me sentía preparada para contarlo todo, pero ahora lo estoy y he optado por hablar para ayudar a otras mujeres que se encuentran en la misma situación". Sea verdad o mentira esta historia que cuenta Olga, lo que es seguro es que le va a pasar factura a Zverev. Está por ver si el tenista decide interponer una denuncia y si la joven es capaz de demostrar el intento de asesinato del que acusa a su expareja.

Por si fuera poco, hace poco más de una semana, otra exnovia de Zverev asegura que está embarazada de él.