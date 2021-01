Federer renunció a Australia por motivos familiares

Roger Federer no jugará el Abierto de Australia como ya anunció su representante hace días, en principio para proteger su rodilla derecha, operada en el mes de junio y que le ha impedido jugar desde entonces.

Pero al parecer no ha sido la rodilla el verdadero motivo de su renuncia a viajar a Melbourne. El brasileño Andre Sa, director de relaciones con los jugadores del torneo australiano, en declaraciones a Ace BandSports, ha revelado otra razón.

Los jugadores deberán pasar una cuarentena de 14 días solos en su hotel de Melbourne, pudiendo salir únicamente a entrenar con el mismo jugador. Tan solo a Nadal, Djokovic y Thiem se les permitirá, en Adelaida, hacer la cuarentena con su equipo, e incluso con su familia, pero esta no podría salir del hotel. Y este es el motivo para la renuncia de Federer, de 39 años, con cuatro hijos y 20 títulos de Grand Slam.

"La principal razón por la que Federer no viene al Abierto de Australia es la cuarentena. Hablé con él hace un mes y tenía dos opciones: podría venir con toda su familia y pasar la cuarentena. El problema es que su mujer Mirka y sus hijos no podrían salir de la habitación. Deberían estar encerrados 14 días allí. La excepción es solo para los jugadores. Ellos pueden salir a entrenar y volver, pero los familiares no. Y Mirka no aprobó esta idea", explicó Andre Sa.

El brasileño añadió que "la segunda opción sería que viniera solo, y eso implicaba estar al menos cinco semanas lejos de la familia y los niños. Y me dijo: 'Amigo, tengo 39 años, cuatro hijos, y 20 Grand Slams'. Ya no estoy a tiempo para estar lejos de mi familia durante cinco semanas"