Carlos Alcaraz y Mario Vilella, al cuadro final del Open de Australia

Los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Mario Vilella han superado la fase previa del Open de Australia, un evento que se ha disputado durante estos últimos días en Doha (Catar), debido a las estrictas medidas de seguridad que tiene impuestos el país oceánico.



Carlos Alcaraz Garfia tiene límite, como todos, pero el suyo está muy alto, tal y como ha demostrado clasificándose por primera vez y a sus 17 años y 8 meses para el cuadro final de un torneo de Grand Slam, el Abierto de Australia, en el que competirá el próximo mes de febrero después de vencer los tres partidos disputados en la fase previa, el de este miércoles por 2-6 y 3-6 en 1 hora y 22 minutos ante el boliviano Hugo Dellien Velasco.



Que Dellien, de 28 años y número 111 del mundo, fuese el cabeza de serie número 2 y, sobre el papel, partiera como favorito no le importó mucho a Alcaraz, para el que el puesto 141 de la clasificación ATP que ahora ocupa, se le queda corto.



El de El Palmar tiene mucho más tenis del que refleja el ranking y el tiempo le hará ir subiendo posiciones, a lo que contribuirá su presencia en grandes citas como la de Melbourne.



Antes, en Doha, capital de Catar, dio muestras una vez más de su nivel deshaciéndose primero del eslovaco Filip Hornasky (7-5, 1-6 y 4-6), luego del ruso Evgeny Karlovskiy (6-7 (1) y 6-7 (4)) y finalmente de Dellien.



En su despedida en Doha el pupilo de Juan Carlos Ferrero comenzó ganando los dos primeros juegos, pero en el tercero cedió su servicio, aunque se recuperó de inmediato para, con un nuevo "tie break" a su favor, colocarse 1-3 y prosiguió enchufado para ir directo a por el set hasta el 1-5. Alcaraz, sin embargo, no fue capaz de cerrar la manga con su saque, pero continuó siendo agresivo -es su seña de identidad- y, mostrándose seguro de sí mismo, lo hizo rompiéndoselo una vez más a Dellien. Cuatro juegos con el boliviano poniendo la bola en juego y cuatro rupturas por parte del español, que, pese a ceder dos veces su saque, se llevó este parcial por 2-6 en 41 minutos.



Alcaraz, quien llevaba ganados 31 de los 50 puntos disputados en el set inicial, no aflojó y, como un martillo pilón, siguió castigando a su oponente.



El 0-3 con el que comenzó la segunda manda puso en bandeja la clasificación a Alcaraz y, aunque Dellien logró retener su saque por fin al sexto intento, la ambición del palmareño no parecía tener límite y eso se tradujo en la victoria por la vía rápida: 3-6 en el segundo parcial en otros 41 minutos.



"La Roca", con 63 puntos ganados por los 43 de Dellien, ya está centrado en hacer un buen papel en la capital australiana, donde a buen seguro que será tenido en cuenta como una amenaza para cualquier rival con el que se cruce.



También ha certificado su clasificación el otro español que había llegado hasta el partido decisivo, Mario Vilella, que ha sabido remontar un partido que se le había puesto muy cuesta arriba ante el taiwanés Wu Tung-Lin. El tenista de Elche se impuo finamente por 4-6, 7-5 y 6-6 en un encuentro realmente duro y peleado, que se acabó decidiendo por pequeños detalles que han sonreído al tenista español.





Dieciséis españoles al Open de Australia

Con la clasificación de Alcaraz y Vilella son dieciséis los tenistas que tomarán parte en el Abierto de Australia, siempre y cuando no haya bajas por el camino, en estas tres semanas que faltan para que arranque el evento.

En el cuadro masculino estarán Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos, Alejandro Davidovich, Pablo Andújar, Feliciano López, Pedro Martínez, Roberto Carballés, Jaume Munar y los mencionados Vilella y Alcaraz.

En el cuadro femenino, por su parte, estarán Garbiñe Muguruza, Sara Sorribes, Aliona Bolsova y Paula Badosa.