Roberto Bautista actuará como número uno ante la baja de Rafa Nadal

El español Rafael Nadal anunció en su cuenta personal de Twitter que no podrá disputar su partido de Copa ATP de tenis programado ante el australiano Alex De Miñaur por una lesión en la parte inferior de la espalda. "He decidido junto a mi equipo no jugar el primer partido de la Copa ATP como consecuencia de unas molestias en la parte inferior de la espalda. Espero poder estar para el jueves", anunció en redes sociales.

Roberto Bautista, quien tenía previsto enfrentarse al número dos 'aussie' John Millman, reemplazará a Nadal como número uno en el segundo partido de la tarde, mientras que Pablo Carreño jugará como número dos en esta reducida Copa ATP. El balear confió en poder estar de vuelta el jueves frente al combinado griego, donde tendría una exigente cita ante el sexto clasificado mundial Stefanos Tsitsipas, donde España podría jugarse el pase a las semifinales.

Nadal llegó a Melbourne tras vencer este viernes por 7-5 y 6-4 en un encuentro de exhibición al austriaco Dominic Thiem en Adelaide en un partido en el que no mostró ninguna dolencia física.

